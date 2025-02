Samsung Galaxy S25 Ultra: innovación, inteligencia artificial y máxima potencia en un solo dispositivo

Samsung vuelve a marcar el ritmo en el segmento premium con el Galaxy S25 Ultra, un smartphone que combina diseño cómodo, potencia extrema y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Con un procesador Snapdragon 8 Elite, una cámara principal de 200 MP y herramientas inteligentes como el asistente Gemini y Samsung DeX, este dispositivo redefine la experiencia móvil. Además, su conectividad 5G, WiFi 7 y Bluetooth 5.4 garantizan un rendimiento veloz y estable en cualquier entorno.

El Galaxy S25 Ultra no solo impresiona por su potencia, sino también por su estética y calidad de construcción. Su chasis de titanio y la protección de Gorilla Glass Armor 2, un cristal cerámico antirreflectante, garantiza resistencia sin sacrificar sofisticación. Disponible en varios tonos, como "Titanium Silverblue", negro, gris y plata, el dispositivo adopta un formato más delgado y liviano en comparación con su predecesor. Con un peso de 218 gramos y dimensiones de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, ofrece un agarre más ergonómico gracias a sus bordes suavizados.

Potencia, fotografía e inteligencia artificial: las claves del nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra

En su interior, el S25 Ultra integra el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, fabricado en 3 nanómetros y con 8 núcleos. Este chip alcanza velocidades de hasta 4,47 GHz en sus núcleos más potentes, garantizando un desempeño fluido en cualquier tarea. Acompañado de 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.0 en versiones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB, el dispositivo prescinde de ranura para tarjetas microSD pero compensa con un rendimiento ultrarrápido en lectura y escritura de datos.

Samsung reafirma su liderazgo en el apartado fotográfico con un sistema de cuatro cámaras traseras encabezado por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica. Lo complementan un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y otro de 10 MP con zoom 3x. Esta configuración permite capturar imágenes de gran nitidez y enfoque instantáneo, incluso en condiciones de poca luz.

Para los creadores de contenido, el S25 Ultra ofrece grabación de vídeo en 8K a 30 fps, 4K a 120 fps y Full HD a 240 fps, con soporte para HDR de 10 bits. Además, la cámara frontal de 12 MP garantiza selfies y videollamadas con una calidad excepcional.

La IA cobra un papel protagónico en la serie S25, con herramientas diseñadas para mejorar la interacción y productividad. El asistente Gemini, activado mediante un botón lateral, permite realizar búsquedas y gestionar tareas mediante comandos de voz, texto e imágenes

Entre sus funciones más destacadas se encuentran "Circle to Search", que permite buscar información al rodear un elemento en la pantalla, y "Now Brief", que ofrece resúmenes diarios personalizados. También se suman "Auto Trim", para la edición automática de vídeos, y "Audio Eraser", que elimina ruidos de fondo en las grabaciones.

El S-Pen, un sello distintivo de la línea Ultra, aprovecha la IA para transformar bocetos en ilustraciones detalladas con distintos estilos gráficos, brindando una herramienta creativa única para los usuarios

Conectividad 5G, WiFi 7 y Samsung DeX: el Galaxy S25 Ultra redefine la productividad móvil

El S25 Ultra incorpora las tecnologías más avanzadas en conectividad, incluyendo compatibilidad con redes 5G, Bluetooth 5.4 y WiFi 7, lo que garantiza conexiones estables y de alta velocidad en cualquier entorno. También cuenta con NFC para pagos móviles y Samsung DeX, una función que convierte el teléfono en una estación de trabajo al conectarlo a un monitor externo mediante USB-C o adaptador inalámbrico.

Con este lanzamiento, Samsung reafirma su liderazgo en el segmento premium, ofreciendo un dispositivo que no solo destaca por su potencia y capacidades fotográficas, sino también por su enfoque en la inteligencia artificial para simplificar y potenciar la experiencia del usuario.

Cuáles son las principales características del nuevo Samsung

El Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con un potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core, con velocidades de hasta 4,47 GHz en sus núcleos más rápidos y 3,5 GHz en los demás. En cuanto a memoria, ofrece 12 GB de RAM, lo que asegura un rendimiento fluido en multitarea. El dispositivo cuenta con una impresionante configuración de cámaras traseras, liderada por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), acompañado de un teleobjetivo de 50 MP con OIS, otro de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con OIS. La cámara frontal, con 12 MP y apertura F2.2, garantiza selfies y videollamadas de alta calidad.

En términos de almacenamiento, el Galaxy S25 Ultra ofrece opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB, lo que proporciona suficiente espacio para aplicaciones, fotos y vídeos. Su pantalla de 6,9 ​​pulgadas Dynamic AMOLED 2X con una resolución Quad HD+ de 3120x1440 y una tasa de refresco de 120 Hz, ofrece una experiencia visual increíblemente fluida y nítida. Además, soporta conectividad 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/be en bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, y Bluetooth V5.4, garantizando conexiones estables y rápidas. El dispositivo es compatible con SIM de múltiples generaciones de redes, incluyendo 2G, 3G, 4G y 5G (Sub6 FDD y TDD).

Con soporte para NFC, el S25 Ultra permite pagos móviles de forma rápida y segura. Su batería de 5.000 mAh asegura una duración prolongada, mientras que su puerto USB Type-C facilita la carga rápida y la transferencia de datos.