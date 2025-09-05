“Sin crédito accesible es muy difícil crecer”: el reclamo de la industria argentina de cara a Somos Industria 2025

En un contexto económico desafiante, la industria argentina se prepara para una de sus encuentros más importantes: Somos Industria 2025, la exposición que reúne a empresarios, representantes de parques industriales, organismos internacionales y representantes de embajadas en un mismo espacio de negocios.

Somos Industria 2025 se proyecta como un espacio estratégico para pensar el futuro productivo del país, atraer capitales internacionales y generar acuerdos entre empresas, gobiernos y cámaras sectoriales. “Todo aquel que esté interesado en la industria y en hacer negocios en la Argentina tiene que estar en Somos Industria”, aseguró Darío Parlascino, presidente de RedParques, en diálogo con Perfil.com.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la articulación entre el sector privado, los gobiernos y los organismos financieros internacionales. En ese sentido, Parlascino destacó los motivos por lo que es fundamental la presencia del sector empresarial: “Se va a hacer el primer congreso de parques industriales de la Argentina, donde invitamos al Banco Interamericano de Desarrollo para mostrar las líneas de crédito disponibles para obras de infraestructura intramuros”.

El panorama económico de Argentina es otro de los temas que se van a discutir en Somos Industria 2025. Sobre ello, Parlascino declaró: “Si no hay crédito con una tasa coherente para el inversor, es muy difícil crecer. Hoy muchos empresarios están en un compás de espera”. Aun así, el presidente de RedParques es optimista respecto al futuro, siempre que haya articulación público-privada:

“Las herramientas están, los empresarios están, las oportunidades están. Lo que falta es aliviar la presión fiscal y generar condiciones para que la inversión privada se expanda”.



Parlascino también marcó la importancia de los parques industriales para el desarrollo de la Pymes dentro de la industria argentina y aseguró que encuentros como Somos Industria son claves para para ello. “Lo que pretendemos es seguir dándole visibilidad a estas herramientas para que los usuarios usen los parques industriales”, explicó. Además, con más de 600 parques distribuidos en el país, la red busca potenciar su papel como motor de inversiones y desarrollo local.

El presidente de RedParques habló sobre la alianza con UIPBA para llevar a cabo Somos Industria 2025 y remarcó el impacto de la Provincia de Buenos Aires dentro del esquema de los parques industriales en el país. Según datos de RedParques, de los 600 parques que existen en la Argentina, más de 200 están en territorio bonaerense. “La Provincia concentra casi el 48% de la industria nacional. Por eso la alianza estratégica con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) es fundamental para este encuentro”, detalló.



La expo también busca visibilizar los desafíos estructurales de la industria. Entre ellos, Parlascino señaló la necesidad de mayor inversión en infraestructura energética y logística: “El parque industrial es una herramienta que ordena una ciudad, genera empleo y atrae inversiones. El único empleo estable y con futuro es el empleo privado, no hay otro”.

En cuanto al crecimiento del sistema de parques, las cifras muestran un salto significativo: de unos 250 en 2010 a más de 600 en la actualidad. Sin embargo, el potencial es aún mayor: de las 700.000 pymes e industrias del país, apenas 8.000 están radicadas en parques industriales.



