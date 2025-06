Social Media Day 2025: tendencias, herramientas y debates sobre el futuro digital en Buenos Aires

El Social Media Day Argentina cumple 15 años y lo festeja a lo grande con una nueva edición en Buenos Aires. El evento, referente en redes sociales, tendencias digitales e innovación, tendrá lugar el próximo 26 de junio en La Usina del Arte. En una entrevista con Perfil, Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y organizadora del encuentro, comparte detalles del programa, la evolución de la industria y las nuevas tendencias que marcarán el pulso digital del futuro.

-Perfil: ¿Qué nos podés adelantar de la edición 2025 del Social Media Day que tendrá lugar en Buenos Aires?

-Adriana Bustamante: El 26 de junio será el Social Media Day Buenos Aires y preparamos una agenda muy completa. El público que nos sigue es muy diverso, por eso vamos a abordar temas como tendencias digitales, redes sociales, creatividad, contenidos e innovación. Uno de los paneles destacados será sobre inteligencia artificial y cómo interpela nuestro rol como profesionales: ¿nos va a ayudar o nos va a reemplazar? Para debatirlo, convocamos a una marca, un influencer, una agencia y representantes de cámaras del sector. Además, habrá paneles sobre medios y plataformas, nuevos formatos publicitarios, y casos prácticos sobre cómo crear contenidos atractivos para las audiencias actuales. Algunos de esos casos son de empresas como Naranja X, y también habrá charlas, workshops de 12 a 20 horas y el tradicional after para celebrar estos 15 años.

Organizadores: Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

-P: ¿Qué balance hacés de estos 15 años de Social Media Day y de la evolución tecnológica en el último periodo?

-AB: Fue realmente una evolución digital. En 2010 hablábamos de qué redes usar y para qué, porque muchas marcas, medios o empresas ni siquiera las utilizaban. Hoy no solo las usan, sino que contamos con herramientas que optimizan el trabajo y nos permiten generar contenido creativo, incluso con inteligencia artificial. Tampoco existían los influencers ni los creadores de contenido como ahora. El usuario tomó un rol protagónico: puede crear, comunicar y hasta pautar. Los medios, además, pasaron de los formatos tradicionales a una comunicación 360. El crecimiento del audiovisual también fue enorme.

-P: ¿Qué sensación te deja el recorrido desde aquel primer Social Media Day hasta lo que representa hoy?

-AB: Muchas. De hecho, cuando estudiaba comunicación y me dedicaba al periodismo, nunca imaginé que todo esto iba a suceder. En algún punto, pasamos a ser uno de los eventos más referentes de la industria digital. Creo que somos el único evento de tendencias digitales y redes sociales con continuidad en la región. Eso nos impulsa a seguir creciendo, ayudando a profesionales, emprendedores, pymes y comercios a entender cómo promocionar sus productos y servicios.

-P: ¿Qué perfil deben tener los disertantes del Social Media Day? ¿Hay algún caso de éxito que recuerdes especialmente?

-AB: Buscamos contenidos relevantes y de valor. Yo uso mucho LinkedIn: si alguien comparte un caso interesante o da una charla que genera repercusión, lo tengo en cuenta. También realizamos encuestas para saber qué quiere aprender el público, y a veces los sponsors nos proponen casos que evaluamos. Todo el programa está pensado para distintos perfiles: agencias, marcas, medios. En cuanto a casos que me gustan, uno que siempre destaco es el de Naranja X. Las conozco desde los comienzos del Social Media Day y siempre tienen una comunicación 360 sólida. También los paneles de medios me interesan mucho, porque año a año muestran cómo evolucionan y se adaptan.

Social Media Day: una iniciativa federal que ya llegó a 14 ciudades y se proyecta hacia toda Latinoamérica

“Desde 2013 comenzamos a llevar el evento a distintas ciudades: Córdoba, Mendoza, Rosario, Paraná, Neuquén y muchas más. En total, estuvimos en 14 ciudades. Hoy lo que hacemos para llegar a todo el país es convocar a referentes locales —agencias, medios o empresas— que quieran organizar el Social Media Day en su región. Los invitamos a escribirnos para conocer las condiciones y así poder llevar capacitaciones actualizadas y relevantes a cada lugar. Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos y llevar el Social Media Day también a nivel regional, en toda Latinoamérica”, explica Adriana Bustamante.

Adriana Bustamante en su visita a Editorial Perfil

-P: ¿Qué tendencias digitales ves actualmente y con qué se encontrará el público el 26 de junio?

-AB: El contenido audiovisual y los creadores están en pleno auge, con plataformas como TikTok e Instagram que impulsan la conversación con las audiencias. Hoy la comunicación no es unidireccional: hay diálogo, interacción y comunidad. Además, la inteligencia artificial es una herramienta clave. La idea es quitarle el miedo y verla como un recurso que potencia nuestro trabajo.

-P: ¿Cuál es tu expectativa personal para esta nueva edición del Social Media Day?

-AB: Que sea un éxito, que impacte positivamente en las audiencias y que todos los asistentes se lleven algo valioso. Nuestro objetivo es que aprendan, que se inspiren, que descubran una herramienta o un tip que les sirva en su día a día o en su negocio. Eso es lo más gratificante.

Información adicional sobre el evento:

Quienes adquieran entradas anticipadas al Social Media Day Buenos Aires obtendrán un 50% de descuento en los cursos Fundamentos de Inteligencia Artificial y Crea tu propia fábrica de contenido, que se dictarán durante julio y agosto. Para más información sobre los cursos, se puede escribir a [email protected].

Los próximos encuentros serán en Mendoza (7 de agosto), Santa Fe y Paraná (10 y 11 de septiembre) y una segunda edición en Buenos Aires el 11 de noviembre, en el marco de la Tecweek. También están por confirmarse fechas en Mar del Plata y Rosario.

Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el evento por streaming o acceder a la versión on demand —que incluye la grabación de las charlas del auditorio central— durante los tres meses posteriores, a través de la plataforma de eventos y cursos online de Social Media Day. Por su parte, quienes participen en forma presencial podrán disfrutar de charlas, talleres, paneles y la celebración por los 15 años del evento, que culminará con un after organizado junto a Billboard Argentina, con música y bebidas.

Además, continúa abierta la convocatoria para sponsors y casos para próximas actividades y eventos. Para más información, se puede escribir a [email protected] o comunicarse vía WhatsApp al 11 3106 6844.

La convocatoria para sponsors sigue abierta y quienes deseen participar pueden completar el formulario disponible en el sitio web del evento.