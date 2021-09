Un estudio de San Isidro muestra que el 66% de los analizados tiene anticuerpos

Cuando Leonel llamó a una reconocida institución médica de zona norte para consultar por el test de anticuerpos de Covid-19, le respondieron que el costo del estudio era de 2.400 pesos y que su prepaga no lo cubría. Decidió seguir con su duda.

Días después, caminando por las calles del centro comercial de San Isidro, se encontró con un despliegue de carpas y personal de salud. Supo que era un operativo del municipio que estaba realizando el mismo test pero en forma gratuita. Esta vez Leonel sí se lo hizo y el resultado fue positivo, es decir, tenía anticuerpos.

Ese operativo era parte de una investigación que lleva adelante la Secretaría de Salud municipal para conocer el grado de inmunidad de sus vecinos, y Leonel se convirtió en una de las 4.258 muestras que el Municipio de San Isidro se puso como meta para medir el estado inmunológico de su población y analizar los efectos de la campaña provincial de vacunación contra el coronavirus en San Isidro.

Desde el 30 de julio en diferentes puntos del Partido hay operativos móviles en los que además de realizar hisopados y vacunar contra la gripe se realiza un test rápido de anticuerpos (cualitativo no cuantitativo). El estudio es simple y rápido: se pincha el dedo del voluntario para obtener una gotita de sangre que se coloca en una placa como si fuera el test de embarazo. El resultado está listo en 15 minutos.

Hasta el momento ya se tomaron 4.258 muestras para saber qué porcentaje de la población está protegida contra el virus, ya sea por anticuerpos artificiales (vacunación) o naturales (persona que transitó la enfermedad).

“Estamos en plena investigación y el porcentaje de inmunidad hasta el momento es bueno y eficaz”, adelantó Juan Viaggio, secretario de Salud Pública del Municipio.

De las 4.258 personas que ya se realizaron el test hay una positividad del 65,8%. (inmunoglobulinas IgG positivas en coronavirus, que son anticuerpos neutralizantes que tiene más tiempo de duración).

“Las decisiones que hemos tomado en la pandemia colocaron a San Isidro en la vanguardia de la lucha contra la pandemia. A la hora de gestionar hay reglas básicas: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar”, remató Juan Viaggio y adelantó que hay que esperar que termine el estudio para conocer en detalle la realidad epidemiológica del distrito y aplicar las políticas correctivas necesarias.



Acerca del estudio

Una forma de saber si la persona estuvo expuesta al coronavirus es la detección de las inmunoglobulinas IgG e IgM que son proteínas que reconocen, captan y bloquean los virus para que las células del sistema inmune puedan reconocerlos y eliminarlos.

En cuanto a la evaluación de anticuerpos los estudios indican que la mayor cantidad de pacientes tienen una inmunidad humoral. El otro tipo de inmunidad es la celular que son los linfocitos t.

“La relación no es 1 a 1. Puede ser que el resultado dé negativo y la persona haya sido vacunada con dos dosis. Esto no significa que no tenga inmunidad, recordemos que hay dos parámetros de inmunidad: celular y humoral. Lo que mide este estudio es la inmunidad humoral, es decir, la inmunoglobulina que está circulando en la sangre”, explicó Viaggio.

La edad promedio de las personas fue entre 54 y 65 años; de ese universo un 54,2% son mujeres y un 56,8 % hombres. Asimismo, unas 1.095 personas ya habían cursado la enfermedad Covid-19.

El estudio arrojó que el 91,3% de las personas testeadas ya estaban vacunadas contra el coronavirus, ya sea con una dosis o el esquema completo. “Esto es un dato alentador, coincide con los datos de nuestro sistema propio en el cual analizamos cómo viene la vacunación en tiempo real”, agregó Viaggio.

En ese sentido, el 92% de la población anotada está vacunada al menos con una dosis; el 54% tiene el esquema completo, mientras que el 8,4% no tiene ninguna vacuna anticovid. Hay 22 personas vacunas en el extranjero (Chile y Estados Unidos).

En cuanto a la importancia de conocer la inmunidad de la población, Juan Viaggio sostuvo que es fundamental “porque indica cuál es el comportamiento de esa parte de la sociedad, cómo debemos resguardarnos y qué acciones correctivas aplicar. Este tipo de investigaciones le dan claridad a San Isidro con respecto a la evolución de la pandemia”.

Si bien las acciones correctivas están reguladas por los ministerios de Salud de la Provincia y Nación, según los resultados de la investigación local (que será compartida con la Provincia) el Municipio podría sugerir a jurisdicciones superiores aplicar una tercera dosis en algún sector de la población.