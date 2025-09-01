Un refugio frente a la laguna: el destino ideal a solo una hora de Buenos Aires

A tan solo una hora de Buenos Aires y con la Laguna de Chascomús como postal permanente, Howard Johnson Chascomús se consolida como el punto de encuentro entre la naturaleza, el confort y la hospitalidad. Pensado para quienes buscan una escapada express antes o después de la costa —o simplemente un respiro de la ciudad—, este hotel combina ubicación estratégica, servicios de primer nivel y un ambiente que logra que cada estadía se sienta como unas vacaciones completas siendo Ideal para parejas, familias y grupos de amigos,

Habitaciones para descansar sin apuro

Con 120 habitaciones distribuidas en categorías Standard, Superior, Suite y Suite Premium, el hotel ofrece espacios amplios, luminosos y diseñados para el confort absoluto. Todas cuentan con amplios ventanales o balcones, mobiliario de alta calidad, climatización individual, televisión, caja de seguridad y baño completo.

Las Suites y Suites Premium agregan vistas panorámicas a la laguna, blanquería superior, frigobar, pava eléctrica y detalles de cortesía. Las Premium incluyen, además, acceso directo al circuito de spa, batas y un set de infusiones para dos.

Spa y bienestar con vistas únicas

El spa es uno de los grandes protagonistas: sauna seco, dos hidromasajes, duchas especiales, lockers y gabinetes de masajes con vista a la laguna. Un espacio pensado para relajarse, reconectar y recargar energía, donde la experiencia sensorial se completa con la paz del entorno.

Piscinas y naturaleza

En sus dos hectáreas de parque, el hotel despliega piscina climatizada in-out para disfrutar todo el año, piscina exterior con solárium, cancha de deportes y un completo circuito de salud al aire libre. Todo rodeado de naturaleza y aire puro.

Gastronomía con identidad propia

Tres espacios gastronómicos le ponen sabor a la estadía:

Restaurante 1779: cocina gourmet en un ambiente íntimo, ideal para cenas románticas o celebraciones especiales.

Polo Bar: ambiente distendido y vista a la laguna, perfecto para desayunos, almuerzos y cenas informales.

La Pérgola: parrilladas al aire libre, donde la buena mesa se disfruta entre charlas y atardeceres.

Diversión para todas las edades

El Club Laguneros propone actividades recreativas para chicos, adolescentes y adultos, tanto en interiores como al aire libre, convirtiendo cada estadía en un plan completo para toda la familia.

Para más información: