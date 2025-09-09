martes 09 de septiembre de 2025
Valenzuela denunció que la Municipalidad de San Martín usó un micro oficial para la campaña de Fuerza Patria

El intendente de Tres de Febrero difundió un video en el que acusa a la Municipalidad de San Martín de usar un micro financiado con recursos públicos para movilizar votantes de Fuerza Patria.

Municipio de San Martin
Un micro señalado por Valenzuela como parte del operativo para movilizar votantes con recursos públicos. | Captura X

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunció este jueves que “recursos públicos (que son de todos)” fueron utilizados para movilizar personas a votar por Fuerza Patria, cuestionando la apropiación del aparato municipal para fines partidarios.

Municipio de San Martin

En el video compartido por Valenzuela se observa un micro estacionado, identificado como parte del operativo de traslado de votantes. La grabación muestra a personas descendiendo del vehículo y cómo se señala que ese transporte habría sido financiado con recursos públicos. Con un tono crítico, el dirigente expone la situación como una prueba concreta de la utilización del aparato estatal para fines partidarios.

