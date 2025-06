Ziliotto, contra el Consejo de Mayo: “Cuesta discutir lo irracional, opinar sobre lo absurdo”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió este martes a la primera reunión del Consejo de Mayo, convocada por el Gobierno nacional, y lanzó duras críticas al rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei. En una conferencia de prensa, Ziliotto señaló que la provincia decidió no suscribir el Pacto de Mayo porque “de qué sirvió” y aseguró que el país atraviesa un proceso de “crisis social creciente” mientras se impulsa una agenda “absurda” que prioriza la reforma laboral.

“Hoy se reúne el Consejo de Mayo que se firmó en julio del año pasado. La provincia de La Pampa no integró esa firma porque, sinceramente, ¿de qué sirvió?”, expresó. Y continuó: “Estamos en medio de una crisis económica, con más desocupación, más informalidad, y el tema que tratan es la reforma laboral. Cuando de todos los precios de la economía, el que menos aumentó es el salario. ¿Cuál es la lógica? Por eso a veces cuesta discutir lo irracional, opinar sobre lo absurdo. ¿Qué estamos discutiendo?”, cuestionó.

Ziliotto apuntó a los efectos concretos del ajuste sobre el entramado económico y social de las provincias. “¿Hoy por qué cierran los negocios? ¿Porque aumentan los salarios o porque no hay consumo, no hay inversión? Esa es una pregunta lógica, y la vamos a repetir todas las veces que sea necesario, porque si no nos van a colonizar con el relato de que está todo bárbaro y que hay que estar cada vez peor para estar mejor”, ironizó. Y comparó la situación actual con el discurso del gobierno de Mauricio Macri: “Me hace acordar a la luz al fondo del túnel del gobierno de 2015-2019: ya se veía la luz y venía el tren de frente”.

También habló de las consecuencias del modelo económico libertario que promueve el Gobierno nacional: “Lo peor de todo es que cuando terminan estas aventuras de modelos económicos que ya fracasaron, quien pierde es el pueblo, los que menos tienen”, alertó.

Reivindicó el rol de las provincias en la contención de la crisis: “Vamos a seguir peleando por sostener la responsabilidad que nos dieron las urnas. Siendo cada vez más eficientes, lo estamos demostrando. Esperemos que el Gobierno Nacional lo entienda: si las provincias seguimos sosteniendo la realidad con los mismos recursos, la crisis social se va a profundizar. Y no sólo va a afectar a las provincias, va a afectar al país”.

En ese marco, citó las recientes declaraciones del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los aliados de Milei, quien advirtió que “el presidente tiene que entender que no puede gobernar sin las provincias”. “La realidad lo llevó a entender que este no es el camino”, reflexionó Ziliotto.

El gobernador concluyó su mensaje con una apelación directa al rumbo del modelo económico: “Si realmente nos interesa la felicidad del pueblo argentino, hay que mejorar el plan económico. Eso significa justicia social, trabajo, educación, seguridad y salud. No existe un país desarrollado si no es con la gente adentro. Si vamos a un esquema de mayor concentración de la riqueza, donde ganan unos pocos y se empobrece la mayoría, ese no es el camino. Nosotros vamos a seguir luchando por una distribución equitativa de la riqueza, donde capital y trabajo participen de forma justa, para que todos y todas tengan la misma calidad de vida, vivan donde vivan”.