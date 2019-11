Por qué Esteche cobró casi un millón de pesos mientras estuvo preso

por Cristian Riccomagno

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intimó el la semana pasada a la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de que se conociera que Fernando Esteche, el ex líder de la agrupación piquetera Quebracho, cobró casi un millón de pesos mientras estuvo preso por la causa del Memorándum con Irán.

Antes del pedido de la SIGEN, el Ministerio de Educación de la Nación a cargo de Alejandro Finocchiaro, había enviado un requerimiento a la decana de La Plata, Andrea Varela, para que se esclarezca la situación. Lo que cuestionan desde el Ejecutivo Nacional es que Esteche haya cobrado su sueldo sin concurrir a su lugar de trabajo. Al ser consultados por esta situación, desde la cartera que conduce Finocchiaro le confirmaron al Equipo de Investigación que, hasta el cierre de edición, no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades de la institución educativa y que antes de expedirse sobre el asunto esperarán el informe de la SIGEN.

Según confirmaron desde la UNLP al Equipo de Investigación, Esteche, que fue liberado el tres de octubre pasado, ingresó a la institución como ayudante diplomado en la materia Producción Audiovisual I en marzo 2008. Recién en diciembre de 2010 pasó a ser ayudante interino en la cátedra Relaciones Internacionales II, para más tarde, en 2012, concursar el cargo de profesor titular que es el que tiene actualmente. Desde diciembre de 2017, cumplía prisión preventiva por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), pero al no haber una fecha de juicio, el Tribunal Oral 8 aceptó el pedido de excarcelación con una fianza de 400 mil pesos.

Lo que llamó la atención del Ministerio de Educación es que durante todo ese tiempo en que estuvo detenido Esteche cobró 941.276 pesos. Ese monto es el total de dinero percibido como salario, ya que todos los meses, la Facultad de Periodismo y Comunicación le liquidó su sueldo como profesor titular de dedicación exclusiva.

Desde el Decanato de la Universidad de La Plata aseguraron al Equipo de Investigación de Perfil Educación que lo que hicieron las autoridades de la facultad, simplemente fue cumplir con lo establecido en el artículo 49 del Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes de las Universidades Nacionales. Y agregaron que, avalado también por el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, Esteche solicitó una licencia con goce de sueldo el diez de noviembre de 2017 (casi un mes antes de ser detenido), para realizar actividades de investigación y capacitación.

Desde el decanato también aseguraron al Equipo de Investigación que uno de los trabajos elaborados por el ex líder piquetero mientras estuvo en prisión fue confeccionar un cuaderno de cátedra titulado "Historia de los procesos sociales y políticos de América Latina". Además, en acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, Esteche participó de dos instancias postdoctorales, las cuales completó con la entrega de los trabajos correspondientes. Los trabajos de tesis de esas instancias fueron sobre exclusión, marginación y migración, y sobre Lawfare, respectivamente.

El que respaldó al ex líder piquetero fue Octavio Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), quien aseguró ante el Equipo de Investigación que en lo que respecta a sus obligaciones en el marco de una licencia, Esteche cumplió con todas sus responsabilidades. "Nuestro compañero docente fue detenido mientras se desarrollaba la licencia, pero no abandonó su responsabilidad como Profesor Titular de la materia que dicta. Si una licencia con goce de haberes para investigación tiene como elemento de medida producción académica de publicaciones o artículos, está claro que cumplió con los requisitos, ya que Fernando participó de dos instancias postdoctorales", agregó Miloni.

Según confirmaron desde ADULP, el sueldo básico de un profesor titular de dedicación exclusiva, como es el caso de Esteche, es de 46.913 pesos. A ese monto hay que sumarle antigüedad y un plus por diploma de doctorado, por un total de 25.456 pesos y 8.444 pesos, respectivamente.

A raíz de esta polémica, distintos sectores señalaron como la responsable de haber aprobado dichos pagos a la ex decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación, Florencia Saintout, quien actualmente se desempeña como diputada provincial y fue candidata a Intendenta de La Plata por el kirchnerismo en las últimas elecciones. En el momento de producirse el pago a Esteche, Saintout no estaba en funciones en la Universidad de La Plata. El Equipo de Investigación se contactó con Saintout pero no quiso hacer declaraciones.

Tanto desde la Sigen como desde el Ministerio de Educación, precisaron al Equipo de Investigación que aún no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades educativas de La Plata. Desde la Facultad de Periodismo explicaron que, en relación al requerimiento del Ministerio de Educación de la Nación, el mismo lo recibieron recién el 30 de octubre pasado. En cuanto a la intimación de la Sigen, aseguraron que por el momento no les llegó ninguna solicitud de información.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. En twitter @EquipoPerfil.