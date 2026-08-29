“Adaptarse es sobrevivir ¡sin dudas!”

Se podría decir que la Hongaresa Teatre de Valencia encontró en Buenos Aires otro espacio para mostrar sus creaciones. Primero estrenó David Paco Zarzoso en el teatro San Martín y se puede ver la nueva versión de Tejedoras de abismos, con textos de Arnoldo Liberman, más la dirección y actuación de Lola López. Se presentará hoy 28 a las 20 horas. Mientras que para el 4 de septiembre estrenará la última creación Zarzoso, con el título de Coro, codirigida entre Zarzoso y Germán Rodríguez con las actuaciones de las argentinas Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton. Irán viernes y domingo siempre a las 20 horas en un nuevo ámbito que abrió sus puertas: Toda Teatro, en Tacuarí 964. Este proyecto lo llevan a cabo la iluminadora y directora Leandra Rodríguez, junto a otras creadoras como Ludmila Fincic, María Lombana y Dora Milea.

—¿Por qué abrir un teatro en este 2026?

LEANDRA RODRIGUEZ: Es una salvación tener un teatro en este momento. Tuve una experiencia anterior, en La Carbonera, fue una especie de socia, hacía la coordinación técnica, hasta que cerró y hora volvió con otras dueñas. Son lugares de fantasía, donde te conectás con tu interior. Cuando entrás a un teatro de golpe se abre algo, lejos de cerrarse. No vamos a poder tener personal de ningún tipo. Todo lo haremos nosotras, desde la boletería hasta la limpieza. Queremos alojar proyectos que lleguen de las provincias, por eso lo inauguramos con un unipersonal de Edgardo Dib, de Santa Fe. Ahora seguimos con nuestros amigos de Valencia. Luego vendrá Marcelo Márquez y hará El hipnotizador, otra obra de Paco Zarzoso, con dirección de Lola López.

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— “Tejedoras de abismos” la presentaste en el Festival de Córdoba con dos actrices más: ¿ahora unipersonal?

LOLA LOPEZ: Fueron originalmente monólogos separados. El primero que me escribió Arnoldo Liberman fue el de Alejandra Pizarnik. Después llegó el de Gretel Samsa e imaginó este personaje a partir de la vida de Kafka, ya que su hermana muere en un campo de concentración. Y el último fue el de Alma Mahler. El año pasado nuestra compañía cumplió treinta años y quisimos armar un espectáculo con estos monólogos. Hay que recordar que Arnoldo Liberman salió exiliado de vuestro país hace cincuenta años, formó parte de las redacciones de importantes revistas literarias junto con Abelardo Castillo, así El Grillo de papel y El escarabajo de oro. Las otras actrices no podían venir entonces pensé en hacer sólo dos de los monólogos y habrá una participación estelar de Germán Rodríguez. Quise coser a las que habían existido con un cabaret, para descargar el dolor. Haré de Alejandra Pizarnik y Alma Mahler. Es la idea de unir a las que enfrentan el abismo desde lugares distintos. Llegamos a esta sala, de cámara con una gran proximidad y cercanía con los espectadores, casi un primer plano. Es una extraña espiritualidad, porque el ser humano tiene hondura y profundidad y no pasa nada mirar a los abismos, sino no se hubiera escrito Ricardo III ni Macbeth.

—¿Cómo es pasar de grandes escenarios a un teatro independiente?

LOPEZ: Nuestra compañía siempre ha sido así, desde el origen. Estuvimos en los dos teatros más grandes de Madrid y luego pasamos a una sala muy pequeña. Creo que si hemos conseguido resistir en España durante treinta años es por esa capacidad de adaptación y ductilidad. Si no te adaptás es imposible sobrevivir. Nuestra artesanía en el mundo pasó a ser solo entretenimiento, el buen teatro comercial es maravilloso, pero tienes que tener un día para algo más profundo.

Encontrar el título

A.S.

Siempre es complicado encontrarle título a un espectáculo. Es Lola López quien relata cómo lo llegaron a Tejedoras de abismos: “Las tres protagonistas eran muy poderosas, luego nos quedamos con dos, Alejandra (Pizarnik) donde se ve cómo el amor humano te lleva a la muerte y Alma (Mahler) una mujer de ochenta y cinco años que decide que lo que quiere es amor en la vida y que la muerte viene sola. Tejedoras es muy femenino, nos recuerda a Penélope. Abismos por la profundidad”.

Luego ahí mismo en Toda Teatro estrenarán Coro de Paco Zarzoso dirigida junto al argentino Germán Rodríguez. Anticipa Lola López: “Es el penúltimo trabajo de escritura de Paco Zarzoso. Ha arriesgado muchísimo en hacer una obra completamente abierta, con textos casi poemáticos. Él cree que la poesía tiene que regresar. Lo estrena aquí con tres actrices argentinas (Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton). La obra trata de algo también muy candente, pero que se desvela al final. Son tres generaciones. Será un estreno absoluto, recién el año que viene se conocerá en Barcelona. La compañía estrenará La llama y su sombra vinculada a Cervantes, eso nos espera el 20 de noviembre en España”.

Es Leandra Rodríguez quien confirma la programación para este nuevo espacio teatral. “Llegará Marcelo Márquez que vive en Córdoba y presentará una nueva versión de El hipnotizador de Paco Zarzoso con dirección de Lola López, Estará en septiembre y octubre. También se dictarán talleres y tenemos en preparación algunos proyectos propios. Será nuestro lugar de experimentación. Los vecinos son los primeros que se acercan y nos preguntan.”