Argentina pisa fuerte en los Platino 2026

La industria audiovisual argentina volvió a ocupar un lugar central en el mapa iberoamericano tras el anuncio de las preselecciones para los Premios Platino 2026. Con 22 títulos en competencia, el país igualó la marca de Brasil y se consolidó como uno de los polos más activos y consistentes de la región. La ceremonia, que se realizará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la Riviera Maya, será el próximo gran escenario donde este impulso buscará traducirse en premios.

En el terreno cinematográfico, el protagonismo se concentra en dos títulos: Belén, dirigida por Dolores Fonzi, y La mujer de la fila, de Benjamín Ávila. Ambas encabezan las menciones y se posicionan como candidatas fuertes en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, compartiendo espacio con otras producciones locales como El mensaje y Gatillero. En ese cruce de títulos aparece una fotografía precisa del cine argentino actual: diversidad de tonos, búsquedas autorales y una industria que, aun en condiciones adversas, sostiene una vitalidad notable.

El peso de las interpretaciones vuelve a ser uno de los grandes activos. Entre los nombres preseleccionados aparecen Luisana Lopilato, Marilú Marini, Guillermo Francella y Marcelo Subiotto, confirmando una tradición actoral que sigue siendo una de las marcas más sólidas del país. En ese sentido, los Platino no solo funcionan como vidriera internacional, sino también como una validación de una escena que encuentra en sus intérpretes un punto de continuidad.

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Pero es en el terreno de las series donde el mapa se expande con mayor fuerza. El Eternauta, una de las producciones más esperadas y ambiciosas de los últimos años, se posiciona como uno de los grandes focos de atención. A su lado aparecen Menem y Envidiosa, ampliando el rango de relatos y formatos. Las preselecciones de Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, junto a las de creadores como Bruno Stagnaro y Malena Pichot, revelan una escena que ya no distingue jerarquías entre cine y televisión, sino que trabaja en un territorio común de calidad y riesgo.

Este crecimiento dialoga también con la propia transformación de los Premios Platino. La edición 2026 incorporará nuevas categorías técnicas y ampliará el reconocimiento a las series, en un intento por reflejar con mayor precisión la complejidad del audiovisual contemporáneo. Diseño de vestuario, efectos especiales, maquillaje, montaje, sonido: áreas históricamente relegadas ganan ahora un espacio central en una ceremonia que busca actualizarse sin perder su carácter de celebración.

En ese contexto, la presencia argentina adquiere un valor doble. Por un lado, reafirma una tradición cinematográfica reconocida internacionalmente; por otro, muestra una capacidad de adaptación a las nuevas lógicas de producción, circulación y consumo. El cruce entre cine de autor, producción industrial y plataformas configura un ecosistema donde conviven distintas escalas y lenguajes.

El recorrido hacia la gala todavía tiene etapas por delante: de las preselecciones surgirán primero los veinte candidatos por categoría y luego los cuatro nominados finales. Sin embargo, más allá de los resultados, la fotografía ya es elocuente. Argentina vuelve a estar en el centro de la conversación iberoamericana, no como excepción sino como continuidad.

En un escenario regional competitivo, donde España y México también lideran con fuerza, el desempeño argentino confirma algo más profundo que una suma de títulos: la persistencia de una mirada. Una forma de narrar, de actuar y de producir que, incluso en contextos complejos, encuentra maneras de sostenerse y proyectarse.

Los Premios Platino, en ese sentido, no son solo una instancia de premiación. Funcionan como un mapa de época. Y en ese mapa, una vez más, Argentina aparece marcada con intensidad.

El mapa Argentino: Cine, series y futuro

J.M.D.

La presencia argentina en los Premios Platino 2026 no se explica solo por la cantidad de títulos, sino por la diversidad de sus apuestas. En cine, Belén y La mujer de la fila representan dos líneas distintas, pero complementarias: por un lado, una exploración íntima y contemporánea; por otro, una narrativa con mayor anclaje en lo político y lo histórico. A su alrededor, títulos como El mensaje y Gatillero completan un panorama que evita la homogeneidad y apuesta por la diferencia.

En las actuaciones, la convivencia de generaciones es otro de los rasgos salientes. Figuras consagradas como Guillermo Francella o Marilú Marini dialogan con intérpretes que vienen consolidando trayectorias en los últimos años. Esa mezcla no solo amplía el alcance de las producciones, sino que también refuerza una tradición donde el actor sigue siendo una pieza central del relato.

El crecimiento de las series es, quizás, el dato más significativo. El Eternauta funciona como emblema de una nueva escala de producción, con ambición internacional y un fuerte anclaje en la cultura local. A su lado, Envidiosa y Menem muestran la capacidad de la industria para trabajar registros diversos, desde la comedia hasta el drama político.

Este movimiento no es aislado. Responde a un cambio estructural en el audiovisual iberoamericano, donde las plataformas y las nuevas formas de circulación modificaron las reglas del juego. Los Premios Platino, al incorporar más categorías y ampliar su mirada, acompañan ese proceso.

En ese contexto, Argentina logra algo más que presencia: construye continuidad. Sostiene una identidad reconocible mientras se adapta a nuevas condiciones de producción. Y en esa tensión –entre tradición y cambio– encuentra, una vez más, su lugar.