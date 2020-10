La nueva Borat: Rudy Giulani en problemas graves gracias al filme de Sacha Baron Cohen

Todavía no se estrenó la nueva película de Borat, anunciada sorpresivamente hace semanas y que llega a Amazon Prime Video el próximo viernes, y ya ha generado rumores. Tanto es así que la polémica generada le pega al partido republicano de Estados Unidos. Es más, las novedades sacuden incluso al círculo íntimo de Donald Trump.

La razón de ese sacudón más allá de las burlas clásicas a los modos americanos de la saga, es que Sacha Baron Cohen, padre y cerebro del periodista kazajo mas famoso del planeta, deja en offside al abogado de Donald Trump. Así es: la persona expuesta no es otra que Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y cuya reputación no necesitaba otro golpe tan fuerte a las costillas. Menos que menos un golpe que implica un aparente toqueteo de sus zonas pudientes delante de una periodista.

Con la excusa de una entrevista para un medio conservador, Giuliani se sienta frente a una periodista joven. La misma además de ser una actriz es en la ficción la hija de Borat. En toda la entrevista, Giuliani le da materia prima a Sacha Baron Cohen: habla explícitamente de como Trump tuvo que ignorar aviso de "gente muy cercana" para "salvar vida aunque podría haber salvado un millón más", bromea con comer un murciélago y, más allá del consenso de la periodista, se retira con ella a un cuarto y pareciera meter su mano debajo de sus pantalones.

La escena es interrumpida por el propio Borat, vestido de ofrenda sexual (rol que estaba cumpliendo en la ficción del film la "hija" del personaje). Giulani habló con The New York Post al respecto: "Entró este tipo usando un ¿cómo definirlo? traje rosa de trans. Era una bikini rosa, con lencería, que portaba un escote transparente. Se veía absurdo. Tenía barba, piernas desnudas, y no era lo que llamaría atractiva". Giuliani declara que recién después se dio cuenta que "debe haber sido Sacha Baron Cohen".

El equipo de Rudolph Giuliani todavía no ha salido a responder los pedidos de algunos diarios que cubrieron la noticia, como The Guardian. Otro de los burlados en el falso documental es el hoy vicepresidente y candidato a su reelección Mike Pence. En el film se lo muestra un rally republicano, a pocos días después del primer caso de coronavirus en Estados Unidos. No queda my bien parado queda después de gritar que Estados Unidos saldrá indemne de la pandemia. Aunque su cara de sorpresa frente de un Sacha Baron Cohen en modo Borat disfrazado de Donald Trump ofreciéndole una mujer que lleva a su andas es uno de los momentos más divertidos del film.

La película Borat Subsequent Moviefilm: Entrega de un soborno prodigioso al régimen americano para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán llega justo a semanas de una elección crucial en Estados Unidos. Y así fue filmada: de forma urgente, en plena pandemia, y buscando mostrar problemas recientes de Estados Unidos. Algunas veces el estilo "cámara oculta" de Sacha Baron Cohen funciona y logra dejar en evidencia lo monstruoso: por ejemplo, una celebración de republicanos donde se hacen el saludo nazi frente a una improvisada canción de Borat disfrazado que incita a inyectarle el "virus de Wuhan" a Barack Obama.

No todas sus polémicas son bienvenidas. Borat esta deprimido en un momento porque "descubre" que el Holocausto "no existió". Para su orgullo antisemita la teoría conspiranoide lo aniquila y deprime. Por eso, va a un templo a quitarse la vida, disfrazado de una caricatura judía que sería ofensiva en el siglo XIX y encuentra ahí a un personaje cálido y paciente en la anciana Judith Dim Evans. Ella lo escucha y entiende, sin saber que es una farsa. La película la cuida, a diferencia de otros filmados. Pero Dim Evans declaró antes de su muerte hace meses que estaba "alterada y espantada" de descubrir que la película "era una comedia que intentaba burlarse del Holocausto y la cultura judía".

Desde que se hizo pública la postura de Dim Evans, los realizadores y Sacha Baron Cohen declararon que esperan que la familia de la anciana reconsidere su postura una vez que vean la película. De hecho, la película esta dedicada a Dim Evans y hay un link a un sitio en su honor.

Todavía faltan dos días para nueva película de Borat y ya he generado revuelos y discusiones. ¿Cuál es el límite del humor? ¿Cuál el de la intimidad? ¿Todo vale para mostrar a aquellos a quienes se rechaza ideológicamente? Lo dicho: Borat no se estreno y sus chistes sobre Jeffrey Epstein, Donal Trump, el KKK y Giuliani ya generan polémica.