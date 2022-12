Ceferino Reato en GH: "Me molesta que se piense que lo único que puedo aportar es sobre la política"

Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina y eso es algo que se traduce en el rating y también en las redes sociales. El periodista Ceferino Reato, director de la revista Fortuna, de Editorial Perfil es uno de los analistas que participan del debate del reality de Telefe, donde en cada emisión trata de aportar una "mirada particular" sobre los participantes, sus estrategias y el desarrollo del juego.

Es la primera vez que hace algo de este estilo. Si bien estuvo durante varios años como panelista de Intratables, allí analizaba la actualidad social y política, mientras que en esta oportunidad el tópico es muy distinto.

En diálogo con este medio, Reato expresa: "Estoy muy bien. Esto (por GH) es un juego, es un reality, ese carácter híbrido es lo que lo hace entretenido porque de alguna manera los participantes, con sus conductas y sus reacciones, nos interpelan. Por algo el programa es tan visto. Es un entretenimiento pero sobre lo cotidiano, sobre lo que le pasa a la gente, y de alguna manera eso hace que la gente pueda rápidamente sentirse identificada o no con algunas actitudes".

Gran Hermano: quiénes son todos los participantes

Sobre esta nueva faceta en su carrera, el autor del libro Masacre en el comedor asegura: "Siempre hay que arriesgar, en esta profesión y en todas... no quedarse en lo que ahora llaman 'la zona de confort'. En segundo lugar, en mi caso fue facilitado porque la política esta muy aburrida, la crisis es muy grande y la respuesta de los políticos en general es una respuesta conservadora, tranquila, como si ellos no fueran afectados por la crisis. El Gobierno es un gobierno casi terminado que se dedica a sobrevivir y la oposición todavía no tiene candidatos, y están más preocupados en eso de la candidatura que en otra cosa. Todo eso me facilitó la elección de esto que es nuevo".

Ceferino Reato, uno de los analistas en el debate de Gran Hermano

"Yo aspiro a dos cosas: a salir del debate con un lenguaje más llano que me facilite la comunicación con la gente y después tratar de tener una mirada particular, profunda en lo posible. Simpleza en el modo y profundidad en el contenido", añade el ex Intratables.

Gran Hermano y la política

"Gran Hermano es un juego de roles y se trata de poder desarrollar estrategias de poder sobre los otros. (Los participantes) trabajan en tres planos: consigo mismos, con los compañeros y con el famoso 'afuera' que sería la gente que los ve. Esas estrategias de poder se dan en todos los lugares. La idea de ellos es tener una estrategia que les permita dominar el escenario, dominar a los otros para que se comporten de la manera que ellos quieren, eso tiene mucho que ver con la política. El uso de las otras personas, la manipulación, tiene que ver con la política, con el despliegue del poder", explica el periodista haciendo un paralelismo sobre el reality y el funcionamiento de la política.

Siguiendo con su mirada analítica, Reato hace referencia a dos jugadores: Alfa y Romina: "Funcionan como una pareja virtual que toma la cocina como el espacio de poder de ellos. Cocinan para los otros pero no es algo altruista, sino que tratan de controlar a los otros. Se enojan cuando los otros quieren penetrar en esos dominios".

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano

Al ser consultado sobre la desmentida de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sobre los dichos de Alfa, quien aseguró dentro de la casa que recibió coimas de Alberto Fernández, el analista sostiene: "El Gobierno se vio obligado a salir al cruce de eso. Creo que es una muestra de la enorme repercusión del programa. Le hacía falta a la televisión abierta un programa así, que convocara a gente tan diversa, incluso al poder político. Aparte es por el momento particular que estamos viviendo, porque en otro momento podría ser tomado como 'lo que dice un participante', pero cuando los gobiernos no están en la buena, cuando las cosas no salen bien, siempre están las cuestiones estas de los errores no forzados".

Los comentarios en las redes

Esta edición de Gran Hermano cuenta con la particularidad de la masividad de las redes sociales. En Twitter y TikTok fundamentalmente aparecen muchos clips de distintos momentos de los participantes dentro de la casa, como así también de las opiniones de los analistas en el debate, que se emite de lunes a viernes a las 21.45 horas y la gala de los domingos, a las 22.15 horas. Es por esa razón que muchas veces Ceferino Reato fue criticado por expresar un punto de vista distinto al de la mayoría de los internautas.

"Cada uno participa con los elementos que tiene, cada uno hace el recorte y el aporte que puede. Yo lo tomo como una participación que hacen para el programa. Sinceramente pienso en un televidente que supera también las redes, que es distinto, que es el de la televisión abierta y eso es lo que se ve en las votaciones. Muchas veces las redes tienen preferidos para ser eliminados, pero no siempre son los que la gente termina votando porque es un programa muy masivo, que promedia los 20 puntos de rating y solo en la medición que es Capital y Gran Buenos Aires", reflexiona.

Sobre los mensajes que recibe en las redes sociales, Reato sostiene que no les presta mucha atención: "Yo trato de pensar en como pensarían ellos como para tener una referencia, pero no estoy atado a la manera en que los usuarios de las redes puedan reaccionar. Trato de que mi rol sea independiente de ellos, si no, no sería una mirada única. Mi mirada puede estar equivocada o no, pero es particular. No me gusta repetir los clichés ni me gusta adecuar lo que pienso a lo que del otro lado puedan decir. No me interesa que mi opinión esté moldeada por qué dirán de mí en Twitter".

"Miro los mensajes cada tanto para ver en que andan pero no me desvela, porque si me desvelaran no hubiera aceptado este trabajo, porque la primera reacción de muchos fue negativa, de cómo podía estar y bueno... en general somos bastantes conservadores y nos cuesta ver las nuevas cosas", dice de manera contundente.

Gran Hermano como plataforma

"Estar en el debate es muy positivo. Hay que mostrar el trabajo a las audiencias más amplias posibles, más jóvenes, porque la gente está en sus cosas y no tiene tiempo. Yo, por ejemplo, escribo para un círculo y espero que ese círculo se amplíe. Eso es parte de lo nuevo, de los desafíos de salir del lugar que uno mejor conoce e ir a otros lugares", aseveró el periodista haciendo hincapié en el consumo masivo del reality.

El análisis sobre los televidentes respecto a los participantes

Con una mirada crítica de Gran Hermano, Reato opina sobre tópicos que fueron atravesando la casa, como el bullying, el acoso y el feminismo. "El bullying es un tema que la gente común no lo banca porque supongo que cuando ven que cuando a un jugador le hacen bullying sienten que a uno le están haciendo acoso. Esa estrategia que llevaron algunos en la casa, como Tomás Holder que era un ídolo en TikTok, no estaba bien vista por la gente".

Y añade: "Después está también el uso de ciertas luchas, como el feminismo. El doble discurso que llevó 'La Tora' (la participante Lucila Villar) y que ella lo admitió después que usaba el 'todas las pibas estamos juntas' para ir después en contra de otras pibas y que terminó peleada con otra piba. Ese doble discurso tampoco parece que a la gente le guste".

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano

"Hay cierto cansancio en la gente que la clase dirigente hace y también incluyo a los periodistas más importantes. El doble discurso, el uso de causas nobles para fines totalmente particulares y nada altruistas... esas estrategias del odio, de ir contra los más débiles y cercarlos, debilitarlos y obligarlos a la cancelación, todo eso no cae bien", agrega.

Ceferino Reato también realiza declaraciones sobre Agustín Guardis, el anteúltimo eliminado, quien fue votado por la gente para que abandone la casa por comentarios machistas: "Es una actitud machista que molesta mucho. Esto nos obliga a nosotros a pensar y a leer bastante sobre el abuso y el acoso".

Por último, el periodista cierra sobre su rol: "Me molesta que se piense que lo único que yo puedo aportar en el debate es una mirada sobre la política. Trato de ver el juego y de ver cuáles son las estrategias de cada uno".

