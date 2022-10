El reconocido periodista, Ceferino Reato, enfatizó que el "peronismo prevé un derrota en el 2023 por el deterioro de este Gobierno". También aseguró que "la banda de los copitos manejaba muy bien el lenguaje televisivo". Por otra parte, se refiero al cruce por los dichos de un participante de Gran Hermano. "Gabriela Cerruti no fue precisa culpando a Telefé", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuando vi los actos por el 17 de octubre y escuché las criticas que se le hacía a los sindicalistas desde el sector cercano a Máximo Kirchner, sentí que podía haber un punto de contacto con la discusión que se vivió en 1973 entre la patria sindicalista y la socialista. ¿Coincidís?

Creo que sí. El peronismo siempre tuvo dos almas: una más de derecha y otra de izquierda. Y cada una lo expresa con su modos y adaptándose a este contexto de mayor degradación, pero sin violencia política.

Se ve en la voluntad de la CGT de reforzar su bancada política, que es una forma de demostrar su autonomía. Y por el lado de La Cámpora, es expresar un proyecto que tenga que ver con la lucha territorial.

José Luis Lingeri: "No hay que tenerle miedo a las PASO"

El contexto es en un deterioro del gobierno de Alberto Fernández y la previsión del peronismo de que en 2023 puede haber una derrota. Por eso todos se están alistando para eso.

¿Creés que esta violencia, que no es física, puede ir aumentando?

No lo creo. La violencia política de los ´70 estaba consentida por grupos sociales importantes, a los cuales el hecho de matar y secuestrar personas les parecía algo esperable dentro de la lucha política.

Eso no existe ahora, no hay grupos sociales alentando eso, aunque puede haber hechos aislados como el atentado contra la vicepresidenta. Los chats hablan de eso, "Matar a la vieja" dicen, como símbolo de la clase política. A diferencia del´74, no hay legitimidad social para la violencia política, es un gran progreso.

Un 17 de Octubre desunido y ya sin esfuerzos de los socios del Frente de Todos por mostrarse juntos

En el caso de que el Frente de Todos perdiera las elecciones, ¿se mantendría unidos? ¿O esta diferencia tradicional se amalgamó sólo con el objetivo electoral?

En el peronismo, ganar las elecciones y el poder es muy importante, más allá de cualquier desunión ideológica. La CGT y La Cámpora son pragmáticos: pueden ir juntos si aparece un liderazgo que garantice una posibilidad de triunfar en las elecciones.

Gran Hermano, como espejo social

Sos panelista de Gran Hermano. ¿Qué nos podés contar sobre esa experiencia?

Gran Hermano es un programa que nunca vi. Pero tiene analistas que, en general, son personas del espectáculo y hay alguien que no sabe nada, que vengo a ser yo. Y ellos consideran que esa mirada puede ser interesante para el espectador.

Por lo pronto, me parece muy entretenida la idea de que 18 personas quieren encerrarse por 136 días, sin nada. No sé cómo hay gente que se atreve a hacer eso, pero están muy entusiasmado. Gran Hermano es un juego, pero tiene características sociales.

Walter Santiago, conocido como "Alfa", y Gabriela Cerruti

Justamente en GH apareció el personaje "Alfa" tratando de "coimero" al Presidente de la Nación. ¿Será que la política llegó a un nivel de espectacularización en donde termina siendo tan atractiva como el sexo?

La política es espectáculo. Nosotros tenemos liderazgos que parecen salidos de tragicomedias. Una de la participantes fue diputada, está este señor Alfa, que sería la cuota de mayores de 60, y que fue sorprendido hablando acerca de Alberto Fernández.

Lo de "Alfa" en Gran Hermano fue una conversación de borrachos porque no tenían nada para decir. Pero se ve que el Presidente se molestó.

Es decir, esta conversación no fue en el prime time, sino por una aplicación que transmite todo el día.

Claro. No fue recogido por Telefé, que todos los días hace una selección de lo que hablan para que entre en un compacto de una hora y media. Sólo lo vieron algunos, y después lo replicaron en la redes.

Gabriela Cerruti vs. Gran Hermano: "No se puede decir cualquier cosa, con el Presidente decidimos intervenir"

Y Gabriela Cerruti no fue precisa culpando a Telefé. De todas maneras, no sé cómo lo hubiera manejado como periodista porque es una situación difícil. No creo que esté guionada ninguna conversación dentro del programa.

Los participantes de Gran Hermano son como "la banda de los copitos", porque manejan muy bien la cámara y saben que tienen que despertar emociones.

Diego Brancatelli cruzó a Gabriela Cerruti por Gran Hermano: "Vos le das de comer al Macrismo"

Es una pena lo que pasó, porque muestra la degradación del nivel político porque, guste o no, Alberto Fernández es el presidente, y no se puede decir una cosa así.

Todo el mundo, gracias a las redes, piensan que tiene legitimidad para hablar de cualquier cosa. Lo cual es bueno, desde un punto de vista democrático, pero hay que tener cuidado.

AO JL