El clima en Duro de Domar (C5N) se descontroló en la noche del lunes. Fue tras la difusión de un informe sobre el video viral del momento: una pareja captada manteniendo relaciones sexuales en pleno vuelo. Lejos de escandalizarse, Nancy Pazos se tomó la situación con humor, confesó su sana "envidia" y terminó planteando un serio debate sobre la ética en los medios de comunicación.

"¡Sex! ¡Carla, esto es para vos!"

Mientras las imágenes del encuentro íntimo en las alturas ocupaban la pantalla, la periodista no ocultó su deseo. "Hoy se hizo viral y a mí me hubiera gustado ser la protagonista", disparó entre risas, contagiando el clima festivo al resto del panel.

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Acto seguido, Nancy decidió dedicarle el momento a su compañera, Carla Czudnowsky, referente en temas de placer y sexualidad. "¡Sex! ¡Carla, esto es para vos!", gritó Pazos mientras Czudnowsky se sonreía con complicidad. Sin filtros, la conductora remató: "¡Sexo en el avión! ¡¿Quién no quiso?!".

La defensa del arquitecto: "¿A un asesino lo blurean?"

Sin embargo, el humor viró hacia la indignación cuando la periodista notó que, a diferencia de otros contenidos sensibles, la cara del hombre implicado —un arquitecto cuya identidad comenzó a circular rápido con la noticia— no estaba protegida por la edición.

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Pazos lanzó una dura crítica al tratamiento mediático: "Voy a decir una sola cosa: del último tape que nos pusieron, cuando se saca a un asesino en la tele se lo blurea. ¿Un pobre tipo que co... en un avión muestran la cara? Está todo mal, eh", sentenció molesta por la falta de privacidad en un acto que, si bien público por el contexto, pertenece a la esfera de la intimidad.

Antes de finalizar, y ante la mirada atenta de sus compañeros, la periodista prometió discutir el tema en profundidad en el próximo programa.

MEG/ff