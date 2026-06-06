Constanza Feldman:“Volver a poner el cuerpo es una necesidad de época”

La oficina aparece ficción a ficción como uno de los espacios más reconocibles y terribles de la vida moderna. Allí conviven la rutina, la repetición, los automatismos y una serie de gestos que suelen pasar inadvertidos. En Amanuenses, la directora, actriz y bailarina Constanza Feldman convierte ese universo cotidiano, sus calamidades, y lo altera en una maquinaria coreográfica donde cuatro empleados desarrollan tareas aparentemente inútiles mientras despliegan una precisión física sorprendente. La obra, que regresa a El Galpón de Guevara, se transformó en una de las propuestas más originales de la escena independiente reciente. Ganadora del premio “S” 2025 y atravesada por influencias del teatro físico, la danza y el cine, la pieza también funciona como una declaración de amor hacia una materialidad analógica que parece desaparecer. Feldman reflexiona: “Todas esas ideas que a veces se cree que anteceden a las obras, en procesos como el nuestro fueron más puntos de llegada que de partida. No quiero decir que empezamos a trabajar sin ninguna idea, pero sí que las que había eran bien sencillas. ‘El mundo del trabajo’ era una, y también estaban las ganas de ver qué pasaba con una serie de gestos cotidianos si los sometíamos a diferentes procedimientos bien nítidos: repetir, desnaturalizar, organizar, crear progresiones. En ese proceso fueron apareciendo imágenes. La oficina se impuso como espacio cuando detrás de las imágenes que posibilitaba empezamos a intuir una complejidad y una profundidad”.

—¿Sentís que hay un auge del teatro físico en Buenos Aires o todavía sigue siendo un territorio más “de culto”?

—Buenos Aires es una ciudad con una actividad escénica completamente febril. En cada rincón, en teatros, subsuelos, galpones y casas están sucediendo cosas increíbles. Hay gente haciendo obras y construyendo lenguaje en las condiciones de producción más rudimentarias. Es muy difícil saber qué es excepción y qué es tendencia. Me gustó un comentario que me hizo un amigo filósofo al ver la obra el año pasado. Dijo que la palabra estaba muy devaluada y que las obras que no tenían texto estaban dando valor a la palabra de nuevo. Hay espacios como El Galpón de Guevara que apoyan mucho a las obras de movimiento y eso ayuda a que más público se acerque. También puede tener que ver con una necesidad de volver a poner el cuerpo en una sociedad que parece tender a lo contrario.

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—¿Qué encontrás teatralmente en los elementos analógicos que quizás no aparecen en un universo más digital?

—Siento que, en la relación con los objetos analógicos, el cuerpo estaba más implicado, más presente, porque esos mismos objetos tienen una corporeidad y una presencia que forman parte del teatro desde siempre. No digo que la virtualidad no pueda ser representada por el teatro, pero sí que es mucho más esquiva para ser presentada materialmente que una abrochadora o una pila de hojas. Yo viví la transición de esos objetos ruidosos y corpulentos a la materialidad de hoy.

—¿Sentís que estás construyendo una identidad artística más definida dentro de la escena independiente porteña?

—El teatro y la danza, sobre todo en el circuito independiente, son un acto de fe y comunidad. Hoy producir obras es muy complejo y, sin embargo, no paran de emerger propuestas de alta calidad. Siempre fue un lugar de resistencia y de lucha. Muchas veces las obstrucciones pueden ser grandes disparadores de fuerza creativa. En esta profesión nada se puede sin los otros. Una obra no puede construir su propio lenguaje sin el equipo en su totalidad y probablemente esa condición grupal sea una de las razones por las que esta actividad sigue resistiendo a las adversidades.