Un día soñado para Eliana: ganó las dos edición de Los 8 Escalones y se llevó 2 millones de pesos

Eliana tuvo una jornada inmejorable en este jueves 28 de julio. Primero se impuso en la edición de la tarde de Los 8 Escalones para ganar su primer millón y repitió a la noche para acumular su segundo millón de pesos y ya adelantó que irá por el tercero.

Oriunda de Rosario, la mujer contó que venía insistiendo hace bastante tiempo para participar del programa conducido por Guido Kaczka y emitido por El Trece. "Desde que vi el programa, decía me tengo que anotar", dijo a lo que el conductor agregó: "Mandó mails durante meses todos los días. Fue insistente. Nos contaba que imaginaba que los productores la convocaron para no verla más inscribirse, para que no joda más".

Eliana contó que usará el premio para hacerle un regalo a su hija: ​“Tengo una hija de 20 años, se llama Magnolia. Ella viene de un proceso muy complicado por una enfermedad y salió hace poco. Y bueno, mi idea es regalarle una compu para que pueda estudiar”.

Además, también quería irse de vacaciones con su hija y conocer el sur del país para pasar tiempo juntas.

Los 8 Escalones: un joven de 19 años la rompió y se llevó el millón de pesos

Curiosamente, tanto en la edición de la tarde como en la de la noche, ganó la final en la última pregunta realizada por el periodista especializado en tecnología y ciencia, Sebastián Do Rego.

En el turno noche, le ganó la final a Ana María. "Tengo que volver porque no me dejan entrar a casa si no vuelvo", expresó la mujer que competirá por su tercer millón de pesos.

Eliana ganó su segundo millón.

A Tomás se le cayó la tablet, pero estuvo rápido de reflejos y la rescató en el aire

Un momento tenso y luego divertido se vivió cuando a Tomás, un joven de 23 años, se le cayó la tablet de sus manos pero tuvo una reacción envidiable y logró atraparla en el aire.

El joven es administrativo en un centro médico, vive en San Telmo, el millón lo quería utilizarlo en su carrera deportiva. "Me dedico al esgrima, formo parte de la Selección Argentina de Esgrima y también me dedico a enseñarla, es mi pasión", contó segundos después de que se le cayera la tablet, pero el conductor no lo había visto.

Los 8 Escalones: el fisicoculturista Jorge ganó el millón y tuvo un gran gesto con la finalista

El que sí lo vio fue el jurado Martín Liberman, quien le comentó: "Se le nota la habilitad y los reflejos, recién la tablet se le cayó tres veces y la atajó las tres veces". "¿Si?", dijo sorprendido Guido Kaczka y entre risas Tomás respondió: "La agarré en el aire". "Ni cuenta me di", completó el conductor.

ED