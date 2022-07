Los 8 Escalones: Franco, que viaja por amor de Mendoza a Buenos Aires todas las semanas, ganó el millón

Franco se impuso en una dura final en Los 8 Escalones y se llevó el millón de pesos, no sin antes contar que viaja por amor de Mendoza a Buenos Aires todas las semanas.

Es que el escribano que vive en Mendoza capital conoció a su nuevo amor hace siete meses. "Está enamoradísimo", expresó el conductor Guido Kaczka en el programa que se emite por El Trece.

Franco hace el viaje en avión desde Mendoza hasta Buenos Aires todas las semanas para visitar a su novia durante sus días libres.

"Vamos a volver", afirmó el joven que competirá mañana por su segundo millón de pesos.

Los 8 Escalones: el fisicoculturista Jorge ganó el millón y tuvo un gran gesto con la finalista

Agostina volvió de Dinamarca para vivir en la Argentina

En la final derrotó a Agostina, que tiene 27 años y es licenciada en administración y estudiante de programación. Contó que no está trabajando en este momento ya que volvió de Dinamarca hace dos meses tras vivir cuatro años en el país europeo.

Cuando Guido Kaczka le preguntó cómo era, ella respondió: "Frío, lluvioso, complicado el tema del clima". Y el conductor le consultó: ¿Es cierto que ahí son los más felices del mundo?".

Agostina y Francio en Los 8 Escalones.

"Los más felices del mundo son de Finlandia, los daneses están ahí cerquita" aclaró, pero remarcó: "No es que son simpáticos, sino que tienen un nivel de vida que los hace ser más felices".

"Me gustó pero no sé si particularmente por la gente. Me gustó por la experiencia de vivir afuera, otro idioma. Hoy en día elijo estar acá en Argentina, Buenos Aires o Córdoba", señaló Agostina..

ED