Los 8 Escalones: Daiana es veterinaria a domicilio, le robaron la moto, pero logró ganar el millón de pesos

Daiana trabaja como veterinaria a domicilio pero en el último tiempo sufrió uno de los tantos problemas del país: la inseguridad. Le robaron la moto y tuvo que comprar otra en cuotas elevadas. Sin embargo, se tomó revancha en Los 8 Escalones, ganó la final y se llevó el millón de pesos.

La mujer se especializa nutrición de perros y gatos. Con el millón, quiere realizar algún posgrado y saldar cuotas de una moto que se compró. "Me robaron hace poco la moto, me compré otra pero medio que me cortaron las piernas. Quiero hacer posgrados pero afuera son medio caros", explicó Daiana.

En el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece, Daiana llegó a la final y compitiendo ante Victoria, jubilada y fue enfermera en neonatología. Nació en Buenos Aires y con el millón quería mudarse y ayudar a su hija.

Daiana se quedó con el premio

Sin embargo, Victoria no respondió ninguna pregunta bien en la final y le facilitó la tarea a Daiana, que tuvo un gran arranque que le alcanzó para ganar la final.

Daiana ganó el millón en Los 8 Escalones.

"Gracias Guido, me encantó el juego", expresó antes de la pregunta del conductor de si vuelve por su segundo millón. "Vuelvo por los dos millones", respondió.

