El autor español vivo más representado del mundo

José Sanchís Sinisterra fue nombrado el autor español vivo más representado, producto de la enorme cantidad de piezas teatrales con las que enriqueció el teatro hispanoamericano. Su trabajo fue y es inspiración para muchos creadores, y su investigación y prolífica docencia han generado a grandes autores que forman parte del mejor repertorio actual.

Tuve la dicha de que nos hayamos encontrado hace años en un bar de plaza Santa Ana en Madrid frente al teatro Español, a partir de que una actriz de su equipo tomara mis clases. Conversamos largo tiempo sobre la vida y sobre el teatro, claro. Y tuvo un gesto hermoso que atesoro, me regaló una estupenda novela, Michael K, de Coetzee.

Acordamos montar en Argentina ¡Ay! Carmela, que nos acompañó mucho tiempo, fue una experiencia preciosa, que nos dio grandes satisfacciones; en ese momento varias instituciones fueron nuestros soportes: Centro Cultural de España en Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo y Centro Republicano Español.

Así fui conociendo toda su obra y forjamos una relación por la que le estoy agradecido. Pasaron varios montajes hasta que me ofreció Valeria y los pájaros, preciosa y desafiante, compleja de montar, propone todo el tiempo resoluciones concretas en todas las áreas. Con una sólida estructura dramática para una historia de resiliencia, de esperanza y valentía que me conmueve; desde el momento que la leí me tiene involucrado, me aguijonea momento a momento en lo personal y en lo artístico, me despierta un entusiasmo que me renueva la alegría de ser un hombre de teatro y en lo personal me renueva las ganas de ser mejor.

Valeria, como todos los personajes de Sanchis, está muy lejos del heroísmo convencional. Son seres pequeños para las estructuras de esta sociedad, pero inmensos en plantearse cosas simples e importantes de la vida. Ella nos conduce por una posibilidad de vivir resistiendo y reaccionando a lo que parece inevitable.

Nos invita a no quedarnos quietos, a tener una escucha activa sobre la existencia, a elaborar la ausencia y el vacío, a poder hacer magia con solo imaginarlo.

Pude sentir en el proceso cómo obra y personaje marcaban fuertemente su propio camino: el cuándo, el cómo, el con quién. Es el material con el que pude reafirmar la causalidad, y la aceptación para proveernos de bienestar y no de sufrimiento.

Valeria recurre al espiritismo a partir de su firme postura interna de que existe aquello que busca.

Me sorprendió y conmovió el material porque mis padres practicaban el espiritismo cuando yo era niño y ambos habían fallecido recientemente cuando José me ofreció el material; y así continúo con Valeria y los pájaros un viaje que había comenzado en mi niñez, plagado de olores, colores y seres que me cuidaban y a veces me daban miedo, se fue organizando en mí un mundo que me preparaba para poder construir la realidad de las ficciones: el teatro, la herramienta con la que aprendí a ponerle a mi vida “un poquito de color”, como dice Valeria.

Otro capítulo es que en esta causalidad y este temperamento del material, su personaje busca y encuentra a la actriz que la interprete: la enorme y talentosa Pepa Luna, oriunda de Estepona, Málaga, Andalucía, en el sur de España. La tenemos aquí ofreciéndonos un trabajo excepcional en su interpretación para que todos la disfrutemos. Y completa imprescindiblemente este espectáculo el trabajo del músico Braian Arévalo, que ha creado un mundo sonoro con voces, efectos de sonido, y música que nos conduce en el camino de hacer real ese más allá para convertirlo en un real acá, y así quizá poder reconocer a nuestros propios pájaros.

*Director teatral.