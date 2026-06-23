“El diablo viste a la moda 2” ya tiene fecha de estreno en streaming: cuándo llega a Disney+ y Hulu

A dos décadas del estreno de la película que marcó a toda una generación de amantes de la moda y el cine, “El diablo viste a la moda 2” continúa cosechando éxitos. Tras su paso triunfal por los cines, la secuela protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt ya tiene fecha de desembarco en streaming: estará disponible desde el 29 de julio en Disney+ y Hulu.

“El Diablo viste a la Moda 2”: estreno, elenco y trama de la esperada secuela 2026

La noticia fue confirmada por los estudios responsables de la producción, que celebran además el extraordinario desempeño comercial de la película. Desde su estreno en salas el pasado 1 de mayo, el film acumuló 677 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como uno de los fenómenos cinematográficos más importantes del verano boreal.

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El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs, 20 años después

La primera entrega de “The Devil Wears Prada” llegó a los cines en 2006 y rápidamente se convirtió en un clásico contemporáneo. Inspirada en la novela de Lauren Weisberger, la historia seguía a Andy Sachs, una joven periodista que ingresaba como asistente de la temida editora de moda Miranda Priestly, al frente de la prestigiosa revista ficticia Runway.

Veinte años después, la secuela retoma la historia en un escenario muy diferente. Andy ya no es la inexperta asistente que luchaba por sobrevivir en el competitivo mundo editorial. Ahora ocupa el cargo de editora de contenidos de Runway, mientras intenta enfrentar los desafíos de una industria profundamente transformada por la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo.

Por su parte, Miranda Priestly continúa siendo una de las figuras más influyentes del universo de la moda, aunque deberá afrontar una compleja crisis institucional que amenaza el futuro de la publicación.

El Diablo Viste a la Moda 2 arrasó en su estreno con 77 millones de dólares

Uno de los personajes que más evolucionó en esta nueva entrega es Emily Charlton, interpretada nuevamente por Emily Blunt. La ex asistente de Miranda ahora se desempeña como una poderosa ejecutiva de Dior, con influencia directa sobre importantes presupuestos publicitarios. Su rol se vuelve determinante cuando Runway necesita recuperar prestigio y financiamiento tras un escándalo que pone en jaque a la revista.

La dinámica entre Emily, Andy y Miranda aporta nuevas tensiones a la historia y ofrece una mirada actualizada sobre el poder, la competencia y la transformación de los medios de comunicación especializados.

Un elenco de lujo entre regresos y nuevas incorporaciones

Además del esperado regreso de las protagonistas originales, la película reúne nuevamente a varios rostros conocidos de la primera entrega.

Entre ellos se destacan Stanley Tucci, quien vuelve como el inolvidable Nigel, además de Tracie Thoms y Tibor Feldman, que retoman sus respectivos personajes.

La secuela también suma importantes incorporaciones. El elenco se amplía con figuras como Kenneth Branagh y Patrick Brammall, quienes interpretan los nuevos intereses amorosos de Miranda y Andy, respectivamente.

A ellos se suman Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet, aportando nuevas historias y conflictos dentro del universo de la película. Uno de los grandes atractivos de “El diablo viste a la moda 2” es, una vez más, su despliegue estético.

La diseñadora de vestuario Molly Rogers fue la encargada de crear los looks que ya generan conversación en redes sociales y medios especializados. La película presenta una combinación de alta costura, tendencias contemporáneas y referencias a la moda clásica que funcionan como un personaje más dentro de la narrativa.

Meryl Streep casi no es Miranda Priestly: la negociación detrás de "El diablo viste a la moda"

A esto se suma una larga lista de apariciones especiales que refuerzan el vínculo entre la ficción y la industria fashion real. Entre los cameos más comentados figuran Ashley Graham, Donatella Versace, Lady Gaga, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner y Tina Brown.

Estas participaciones contribuyen a construir una historia más conectada con el presente y con las figuras que hoy dominan la conversación cultural y mediática.

El equipo creativo que hizo posible la secuela

El éxito del proyecto también se explica por el regreso de gran parte del equipo responsable de la película original. La dirección volvió a estar a cargo de David Frankel, mientras que el guion fue nuevamente desarrollado por Aline Brosh McKenna, autora del libreto de la primera entrega.

La producción quedó en manos de Wendy Finerman, una de las piezas fundamentales detrás del fenómeno de 2006, acompañada por los productores ejecutivos Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna.