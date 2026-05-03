La secuela de 'El diablo viste de Prada' recaudó 77 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según los datos publicados por la agencia Associated Press. La producción de Disney y 20th Century Studios superó las expectativas de la industria y se posicionó como el estreno más exitoso del periodo.

El lanzamiento ocurrió 20 años después de que la primera entrega se convirtiera en un fenómeno cultural y comercial a nivel global. El informe de Comscore ratificó que la película dominó el mercado cinematográfico entre el viernes y el domingo.

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Los analistas del sector destacaron que el interés del público por el regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs impulsó la venta de entradas en diversos rangos etarios. La cifra de apertura representó un incremento significativo respecto a los 27 millones de dólares que cosechó la cinta original en su debut durante el año 2006.

¿Cómo impactó el estreno de 'El diablo viste de Prada 2' en la industria del cine?

La película dirigida por David Frankel atrajo a una audiencia mayoritariamente femenina, que representó el 65% de los espectadores totales. El presupuesto de producción estimado rondó los 100 millones de dólares, lo que coloca al film en una posición favorable para recuperar la inversión en su primera semana de exhibición internacional.

Anne Hathaway y Emily Blunt retomaron sus papeles secundarios bajo la supervisión de la productora Wendy Finerman. La trama se centró en los desafíos de la industria editorial en la era digital y el declive de las revistas impresas.

El presupuesto de producción estimado rondó los 100 millones de dólares

El éxito de la cinta opacó otros estrenos de la semana, como la película de acción 'Red One', que cayó al segundo lugar, con una recaudación de 25 millones de dólares. En el tercer puesto se ubicó la producción animada 'Moana 2', que sumó 18 millones a su acumulado total.

¿Qué factores explican el éxito comercial de la secuela de Disney?

La estrategia de marketing se enfocó en la nostalgia y en la presencia de Meryl Streep como el eje central de la narrativa. La actriz, ganadora del premio Oscar, volvió a interpretar a la exigente editora de la revista Runway, papel que le valió una nominación de la Academia en la década pasada.

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El rodaje de la película tuvo lugar en locaciones de Nueva York y Milán, manteniendo el estándar estético de la obra original. La banda sonora, que incluyó éxitos de artistas contemporáneos, también registró un alto volumen de reproducciones en plataformas digitales de forma simultánea al estreno.

La recaudación internacional sumó otros 45 millones de dólares en 32 mercados diferentes, elevando el total global a 122 millones de dólares. El Reino Unido y Francia fueron los países europeos con mayor demanda de tickets, seguidos por Australia y México.

El guion, escrito por Aline Brosh McKenna, adaptó los conflictos laborales a las dinámicas de las redes sociales y el influencer marketing. Esta actualización permitió que la historia conectara con nuevas generaciones que no habían visto la película original en el cine