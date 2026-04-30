“El Diablo viste a la Moda 2” apunta a un debut millonario y liderará la taquilla global

A casi dos décadas del lanzamiento de The Devil Wears Prada, la secuela The Devil Wears Prada 2 llega con proyecciones de taquilla extraordinarias. Analistas del sector estiman que la película podría debutar con entre 75 y 80 millones de dólares en América del Norte, con posibilidades de acercarse a los 100 millones.

Meryl Streep casi no es Miranda Priestly: la negociación detrás de "El diablo viste a la moda"

A nivel internacional, se espera que el film sume otros 100 millones en su primer fin de semana, lo que elevaría la recaudación global inicial a un rango de entre 175 y 190 millones de dólares.

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Por qué “El Diablo viste a la Moda 2” genera tanta expectativa

El impacto de la secuela se explica en gran parte por el fenómeno cultural que generó la primera película. Estrenada en 2006, logró imponerse incluso frente a grandes producciones como Superman Returns y alcanzó una recaudación global de 326 millones de dólares.

Con personajes icónicos y diálogos que se volvieron virales con el tiempo, la historia de Miranda Priestly —interpretada por Meryl Streep— se mantuvo vigente dentro de la cultura pop.

El elenco de “El Diablo viste a la Moda 2” y su regreso

La nueva entrega reúne nuevamente a figuras clave del elenco original: Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna.

“El Diablo viste a la Moda 2”: estreno, elenco y trama de la esperada secuela 2026

La trama se sitúa 20 años después y sigue el regreso de Andy Sachs a la revista Runway, en un contexto marcado por la crisis de los medios tradicionales y la transformación digital.

El personaje de Miranda Priestly continúa inspirado en la editora de Vogue, Anna Wintour, quien en esta oportunidad aceptó públicamente su vínculo con la franquicia.

La secuela implicó una inversión cercana a los 100 millones de dólares, sin contar marketing. Los estudios Walt Disney Studios Motion Pictures y 20th Century Studios apuestan a que el film supere rápidamente la recaudación total de la primera entrega.

Sydney Sweeney quedó fuera del corte final de El diablo viste a la moda 2 tras decisiones creativas

De cumplirse las previsiones, el nuevo capítulo podría recuperar su inversión en pocas semanas y consolidarse como uno de los mayores éxitos comerciales del año.

Qué otras películas compiten en la taquilla

El estreno de "El Diablo viste a la Moda 2" lideraría cómodamente el ranking del fin de semana. En segundo lugar se ubicaría Michael, la biopic sobre Michael Jackson, que proyecta ingresos de entre 45 y 50 millones en su segunda semana.

También continúan en cartel The Super Mario Galaxy Movie y Project Hail Mary, aunque con menor impacto frente al fenómeno “Prada”.

El caso de esta secuela refleja una tendencia creciente en Hollywood: relanzar historias exitosas con fuerte carga nostálgica. En este contexto, El Diablo viste a la Moda 2 combina el peso de su legado con una actualización temática que dialoga con los cambios en la industria de la moda y los medios.

LV/ff