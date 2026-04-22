Sydney Sweeney quedó fuera del corte final de El diablo viste a la moda 2 tras decisiones creativas

La producción de El diablo viste a la moda 2 confirmó que la escena grabada por Sydney Sweeney quedó fuera del montaje definitivo de la película. Según informó Entertainment Weekly, la intérprete rodó una breve aparición al comienzo del largometraje donde se interpretaba a sí misma, pero los responsables del filme optaron por excluirla tras una reestructuración del montaje.

El equipo creativo tomó la decisión de eliminarla por completo para garantizar la coherencia narrativa de la historia. La actriz de Euphoria formó parte del rodaje inicial, pero su intervención no sobrevivió a la etapa final de edición previa al estreno global fijado para el próximo 1 de mayo.

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¿Qué rol cumplía la actriz en la trama?

La aparición de Sydney Sweeney se vinculaba directamente con el nuevo contexto profesional de los personajes principales. En esta secuela, la asistente que trabajó para Miranda Priestly en la primera película ejerce ahora como directora de Dior. Durante una secuencia específica, el personaje de Emily Blunt vestía a una celebridad famosa, papel que recayó en la figura de Sweeney.

Esta estructura narrativa buscaba reforzar el peso de la industria de la moda actual dentro del filme. La eliminación de este segmento respondió, según fuentes de la producción, a que el cameo no encajaba estructuralmente con el ritmo que el director pretendía para el inicio de la cinta.

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¿Quiénes integran el elenco principal de la secuela?

La película cuenta con los regresos de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. El enfoque de esta entrega se centró en el entorno profesional de las protagonistas, lo que derivó en la ausencia de otros personajes, como el de Adrian Grenier, quien no formó parte de este proyecto.

La producción mantiene una expectativa elevada ante el estreno. Mientras la escena de la actriz quedó descartada, otros perfiles de alto nivel permanecieron en el metraje final, como el caso de Lady Gaga, quien aportó su trabajo para la banda sonora de la película. La premiere mundial se realizó el 20 de abril en el Lincoln Center, donde las figuras centrales posaron frente a las cámaras.

TC