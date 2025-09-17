La emoción invadió a miles de fanáticos en la quinta fecha con entradas agotadas de Erreway: Juntos otra vez en el Movistar Arena de Buenos Aires, cantando y bailando al ritmo de los clásicos de la banda. A lo largo de casi tres horas y 25 canciones, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo ofrecieron un show cargado de nostalgia, con el histórico elenco de la telenovela sobre el escenario, aunque sin la participación de la cuarta integrante, Luisana Lopilato.

A primera hora, el estadio se llenó de todas las edades, desde los cuarenta y pico de los propios protagonistas hasta niñas pequeñas, posiblemente hijas de las fanáticas originales, vestidas con el icónico uniforme de la Elite Way School: camisa blanca, pollera de jean y la corbata roja. Durante la apertura del espectáculo, los looks llenos de brillos y la energía de la banda contagiaron a toda la audiencia, sumergiéndola en la nostalgia de los primeros años de los 2000.

Con más de 25 canciones y casi tres horas de espectáculo, los protagonistas de Erreway: Juntos otra vez hicieron que los seguidores, de todas las edades, cantaran y bailaran al unísono, reviviendo los himnos de su adolescencia.

Entre brillos, uniformes emblemáticos y la energía de los fanáticos, la banda llenó el estadio de magia y emoción, transformando cada tema en un viaje por los recuerdos de los primeros años de los 2000.

La banda hizo estallar al público con temas rockeros como Girar, el tema de apertura de la serie, Rebelde Way y Memoria, durante la cual intérpretes y fans levantaron sus pañuelos blancos con emoción, recordando a los desaparecidos en la última dictadura militar. A continuación, llegaron los momentos más emotivos e inolvidables del show con canciones como Tiempo, Solo sé, Que estés, Dame y el cover de Vamos al ruedo de Los Abuelos de la Nada.

A cada uno de los intérpretes les llegó su momento: Colombo emocionó con Te soñé, Rojas recordó su papel de galán con Mi vida y Bordonaba interpretó Vivo como vivo, cuando las pantallas proyectaban imágenes de los años en que se mantuvo alejada de los medios, regresando para esta gira. Después, con jeans y acompañados por la guitarra de Willie Lorenzo, director musical de la gira, dieron paso a Dije adiós, Amor de engaño, Dos segundos y Aún ahora.

Dando lugar a que Luisana Lopilato no estuvo presente en esta primera función, un divertido video suyo fue proyectado durante el show, animando al público y preparando el terreno para la canción más recordada de la banda, Bonita de más.

Para cerrar la noche, Erreway interpretó Será porque te quiero y, con la icónica ropa roja a cuadros, cantaron los últimos temas: Resistiré, Bandera blanca y Sweet Baby, dejando a los fanáticos con la emoción a flor de piel y el recuerdo imborrable de un reencuentro histórico.

El reencuentro del histórico elenco de Rebelde Way en el Movistar Arena

La gran sorpresa de la noche llegó con la participación especial de Fernán Mirás (Santiago Mansilla), Martín Seefeld (Franco Colucci), Boy Olmi (Sergio Bustamante) y Catherine Fulop (Sonia Rey), integrantes del histórico elenco de la telenovela de Cris Morena, que se reencontraron sobre el escenario junto a Bordonaba, Rojas y Colombo, desatando un mar de recuerdos entre el público. Al momento, ninguno de los shows anteriores había incluido sorpresas de este tipo en el escenario, convirtiendo la función en un momento único para los fans.

A principios de este año, luego de 20 conciertos realizados en 10 países —Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, México, Italia, España, Chipre y Grecia—, Erreway regresó a Argentina para una seguidilla de ocho shows en el estadio de Villa Crespo. Dentro de estas presentaciones también participaron Mariana "Lali" Espósito y Cris Morena, y la gira continuará por el interior del país, con fechas previstas en Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba.

La presencia del histórico elenco de Rebelde Way marcó un momento único en el Movistar Arena, con Fernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Catherine Fulop acompañando a la banda sobre el escenario.

Catherine Fulop sufrió un inesperado traspié sobre el escenario,unque rápidamente se reincorporó y continuó con su participación junto al histórico elenco de la telenovela que marcó toda una generación.

El personaje de Martín Seefeld era Franco Colucci, el empresario de la moda y padre de Luisana Lopilato en Rebelde Way. Su presencia sobre el escenario junto a la banda hizo estallar la nostalgia entre los fans.

Boy Olmi retomó su papel de Sergio Bustamante, el intendente y padre de Pablo, interpretado por Benjamín Rojas.

Fernán Mirás volvió a encarnar a Santiago Mansilla, el profesor que acompañaba a los alumnos en sus desafíos y aventuras.

Así se vivió el inesperado momento de Catherine Fulop en el escenario durante Erreway

La tensión se apoderó del escenario cuando la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop, cuando interpretaba un diálogo junto a Bordonaba, sufrió un inesperado traspié. Apenas segundos antes, se la había escuchado decir: “¿Dónde estás, hijita?”, en referencia a su personaje en Rebelde Way, sin imaginar que viviría un momento tan inesperado.

Automáticamente, el personaje que Bordonaba encarna en la telenovela, Marizza, reaccionó al instante y gritó con preocupación: “¡Guarda, la put* madre!”, aunque retomó rápidamente la actuación con un desesperado “Mamá, no lo puedo creer”. Fulop fue asistida de inmediato por el equipo y pudo volver al escenario, aliviando al público.

De todas maneras, Camila bromeó con la situación cuando los fanáticos alentaban para que todo se normalizara: “No me dejaste ni agarrarte de la mano. Esto es un papelón. Te dije que me esperaras arriba”. Alrededor de risas, aplausos y algún grito de aliento, el incómodo momento se transformó en uno de los episodios más comentados de la noche, dejando en evidencia la profesionalidad de Fulop y el vínculo emotivo que mantiene con los fans de la serie.

Por suerte, no resultó herida y pudo retomar su lugar en el escenario, continuando con normalidad el espectáculo. La situación, captada en un clip, se viralizó rápidamente y las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones.

