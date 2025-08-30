Erreway regresó a Buenos Aires con un show histórico y anunció nuevas fechas en el país

A 23 años del estreno de Rebelde Way, el fenómeno ERREWAY se reencontró con el público argentino en un Movistar Arena repleto de fanáticos que agotaron las entradas en minutos. En la primera de las presentaciones en Buenos Aires, la banda anunció una novena función para el 29 de septiembre y sorprendió con la aparición de Lali Espósito, que subió al escenario para interpretar “Cosas buenas”.

El regreso se dio en el marco del “Juntos otra vez Tour”, tras más de veinte conciertos internacionales en diez países y más de 300 mil entradas vendidas. Ahora, además de la seguidilla de shows porteños, el grupo confirmó que llevará la gira al interior del país con presentaciones en Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba entre noviembre y diciembre.

La noche comenzó con un video proyectado en pantalla gigante que repasó escenas personales de los integrantes. En las imágenes se vieron momentos familiares de Felipe Colombo y Benjamín Rojas y la vida alejada de los medios de Camila Bordonaba, que había decidido retirarse de la exposición pública durante 15 años y volvió especialmente para esta gira.

El inicio musical fue con “Girar”, el tema de apertura de la serie, que dio paso a una lista cargada de clásicos como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Tiempo”. Durante la interpretación de “Memoria”, tanto los músicos como el público levantaron pañuelos blancos en un gesto que evocó la memoria de los desaparecidos durante la última dictadura militar.

La emoción también se trasladó al set íntimo, donde interpretaron “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora”, acompañados solo por guitarras acústicas. Antes, Felipe Colombo se había dirigido a los presentes con un mensaje contundente: “Gracias por antes, por ahora y por siempre”.

El público fue protagonista de principio a fin. La convocatoria mostró el carácter transgeneracional del fenómeno, con fanáticos de más de 40 años que vivieron la serie original y niñas y adolescentes que llegaron a través del reestreno de Rebelde Way en plataformas digitales. Muchos asistieron vestidos con el uniforme del Elite Way School, con camisas blancas y corbatas rojas.

Los cambios de vestuario acompañaron las distintas etapas del recital. En uno de los tramos, Colombo interpretó “Te soñé”, Rojas recuperó su faceta solista con “Mi vida” y Bordonaba emocionó con “Vivo como vivo”, mientras de fondo se proyectaban imágenes de su vida en la naturaleza.

La creadora del universo, Cris Morena, apareció en un video proyectado en el estadio. “El mundo necesita almas rebeldes que lo cambien”, expresó en un mensaje que emocionó a los presentes. Poco después llegó el saludo de Luisana Lopilato, la cuarta integrante que no pudo sumarse a la gira por compromisos laborales, pero que envió un mensaje alentando al público y despertó la ovación del estadio.

La sorpresa mayor fue la irrupción de Lali Espósito, que apareció desde el vallado para unirse al grupo sobre el escenario. Vestida de jean, saludó a los fans mientras entonaba la primera parte de “Cosas buenas”. “Vengo a cumplir un sueño”, dijo antes de cerrar el tema junto a Bordonaba, Colombo y Rojas.

Con una banda de nueve músicos en vivo, luces y pantallas de gran despliegue, el recital continuó con “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y un cierre apoteósico con “Sweet Baby”, coreado por más de 15 mil personas que celebraron el regreso de un fenómeno que sigue vigente.

La serie de presentaciones en Argentina se extenderá hasta septiembre y sumó una nueva función el día 29 en el Movistar Arena. Luego, la gira continuará por Santa Fe (7 de noviembre), Rosario (9 de noviembre), Tucumán (6 de diciembre) y Córdoba (13 de diciembre).

El “Juntos otra vez Tour” ya pasó por Chile, Perú, Uruguay, México, España, Italia, Chipre y Grecia. Antes de finalizar 2025, el recorrido también incluirá Paraguay y República Dominicana.

