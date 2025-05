Elías Piccirillo, ex pareja de la modelo y conductora Jésica Cirio, habló este viernes 30 de mayo desde su celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde enero, bajo la acusación de liderar una operación donde se le habrían plantado armas y drogas al empresario Francisco Hauque y su mujer:

El financista está imputado como el responsable de un operativo policial clandestino realizado la madrugada del 18 de enero en el barrio porteño de Recoleta. La Justicia investiga si les plantó drogas y armas a Hauque y su pareja, para luego enviar a varios agentes a detenerlos.

Durante una entrevista emitida por A24 este viernes 30 de abril, el empresario solicitó “no incorporar condimentos que hagan al caso más atractivo”, y luego afirmó: “Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así”, se excusó.

Piccirillo defendió el trabajo de su abogado Fernando Sicilia y negó rotundamente que su defensa haya sido pagada por Jésica Cirio o Martín Insaurralde: “El doctor Sicilia está dejando la vida en esta causa. Confío plenamente en él”.

Sobre su vínculo con la ex conductora de Telefe, el financista confirmó que habían pensado realizar un tratamiento de fertilización asistida: “Era un plan en común que habíamos planteado. Pero es un tema familiar, les pido que no digan cosas que no son”. Sobre Martín Insaurralde, el primer marido de Cirio, Piccirillo se limitó a responder con un escueto: “Jamás me expresaría mal de él”.

La periodista Viviana Canosa había relacionado este caso con conflictos personales, pero el financista se negó a tratar ese tema: “Prefiero enfocarme en mi defensa judicial. Esto es psicológicamente perturbador, no se lo deseo a nadie”.

Piccirillo cerró la entrevista asegurando que pasa sus días en prisión escribiendo, rezando y reflexionando sobre todo lo que le ocurrió.

Francisco Hauque y su esposa hablaron de la “trampa” que habría montado Piccirillo en su contra

En “Mujeres Argentinas” (El Trece), Francisco Hauque y su esposa Anahí dieron todos los detalles del falso procedimiento policial que habría montado el ex marido de Cirio para no pagarle los seis millones de dólares que les debía.

El empresario recordó que la noche del 17 de enero cenaron con Piccirillo y, cuando regresaban a su casa, fueron detenidos por la policía que encontró drogas y un arma en su vehículo: “Nos intercepta un móvil y nos obliga a descender sin ningún tipo de motivo aparente, directamente nos hacen descender”.

Su mujer agregó: “Yo iba manejando. Apenas salimos, miro para atrás y veo que viene un auto sin luces, despacito y ya me pareció raro, yo se lo dije a él. A la media cuadra que cruzo, se me pone la sirena de atrás y se me atraviesa otro auto adelante. Yo pensé que nos iban a secuestrar porque eran autos de civil, la verdad que me asusté mucho”.

La joven luego relató: "Cuando bajaron, algunos oficiales estaban de civil y otros tenían un chaleco. Fueron muy agresivos, muy violentos, nos manotearon las puertas para que las abramos. Nos querían hacer bajar a toda costa. Yo les dije: '¿Por qué me tengo que bajar? Yo te doy la credencial, te doy todo'. Realmente me daba mucho miedo. Hasta que nos bajamos y era lo que querían hacer, para requisarnos el auto”.

Piccirillo fue acusado por el fiscal Franco Picardi de, supuestamente, haber plantado una pistola 9 milímetros y 1,2 kilos de cocaína en la camioneta Audi Q8 de Hauque, elementos que luego encontró allí la policía.

“Indudablemente, en forma preliminar al procedimiento, quienes participaron de la vigilancia contaban con información privilegiada y certera sobre las personas que luego serían interceptadas en el operativo: quiénes eran, el vehículo que manejaban, el lugar al que concurrirían, el trayecto que realizarían y el horario en el que lo harían”, señaló Picardi al analizar las pruebas reunidas.

Y agregó que los policías “iniciaron la inspección del rodado sin que existieran circunstancias previas que justificaran razonable y objetivamente la requisa del vehículo, sin motivos de urgencia que ameritaran actuar sin orden judicial y sin convocar testigos para presenciar el procedimiento, en clara inobservancia de las normas legales que resguardan las garantías constitucionales”.

Picardi finalmente señaló que los agentes fueron directamente al lugar donde se encontraron el arma y la droga.

