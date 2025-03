Hollywood agazapado

Los incendios forestales en Los Ángeles amenazaron con suspender la gala más importante de Hollywood este año. Sin embargo, la temporada de premios logró seguir adelante, y los 97º Premios de la Academia ya están a la vuelta de la esquina. Tras la celebración de los Grammy, los Critics Choice Awards y los SAG Awards, todo está listo para la noche más esperada del cine. La ceremonia tendrá lugar hoy en el icónico Dolby Theatre de Ovation Hollywood, reafirmando el poder de la industria para sobreponerse a la adversidad y celebrar su arte. Este año, además, marca un hito en la historia de los premios, ya que Conan O’Brien tomará el rol de anfitrión por primera vez, sucediendo a Jimmy Kimmel, quien condujo las galas de 2023 y 2024. Con su característico humor y vasta experiencia en televisión en vivo, O’Brien promete dar un giro fresco a la ceremonia.

NOMINADOS. La lista de nominados de este año está liderada por Emilia Pérez de Jacques Audiard, que ha generado polémica y atención con sus trece nominaciones (y principalmente con el desastre de relaciones públicas, ese vicio, nada vínculado al film). Le siguen de cerca El brutalista de Brady Corbet y Wicked de Jon M. Chu, ambas con diez nominaciones. La competencia será muy sorpresiva, marcada por pocos nombres grandes de la industria en las nominaciones y ausencias (donde sobresale Nicole Kidman, que todos creían tendría un año de premios). Más allá de la competencia y el espectáculo, los Oscar 2025 estarán inevitablemente marcados por los recientes desastres naturales en Los Ángeles. Bill Kramer, CEO de la Academia, y Janet Yang, su presidenta, destacaron que el evento no solo celebrará el cine, sino también la resiliencia de la comunidad afectada por los incendios. Inspirados en el ejemplo de los Grammy, que recaudaron 24 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda, se espera que los Oscar sigan una línea similar, convirtiéndose en un evento de solidaridad global. La ceremonia también rendirá homenaje a los trabajadores de primera línea y a quienes sufrieron pérdidas durante la tragedia, utilizando el poder del cine como medio de sanación colectiva.

NOVEDADES. Otra novedad significativa será el enfoque en la categoría de Mejor Canción Original. Este año, en lugar de las tradicionales presentaciones en vivo, se optará por resaltar a los compositores a través de reflexiones personales y relatos sobre la creación de las canciones nominadas. Aunque no habrá actuaciones de Elton John o Selena Gomez, quienes compiten en esta categoría, la ceremonia no estará exenta de momentos musicales impactantes. Ariana Grande y Cynthia Erivo abrirán la gala con un número de Wicked, y presentaciones de Doja Cat, Lisa de Blackpink, Queen Latifah y Raye, asegurando una velada llena de emoción y espectáculo. El listado de presentadores también promete ser memorable, con el regreso de los ganadores del año pasado: Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph. A ellos se unirán estrellas como Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Scarlett Johansson, y la icónica Oprah Winfrey, consolidando la noche como un desfile de las más grandes figuras de Hollywood. Además, Nick Offerman será el encargado de dar voz a los anuncios oficiales, aportando su inconfundible carisma a la gala.

TENDENCIAS. Una de las tendencias más notorias de esta edición es la creciente presencia del cine fantástico en las categorías principales. Películas como Dune: Parte Dos, Wicked y La sustancia destacan por su carácter innovador y su capacidad para expandir los límites del cine tradicional. Esta inclinación hacia el género fantástico no es nueva, pero cobra relevancia en un año donde la imaginación y la escapada se vuelven más necesarias que nunca. A24, la productora detrás de éxitos como Todo en todas partes al mismo tiempo, continúa consolidando su influencia en la industria, reafirmando que el cine de autor y el cine de género pueden coexistir en la élite de Hollywood. Los Oscar 2025 no solo premiarán el talento y la creatividad, sino que también reflejarán la capacidad de Hollywood para adaptarse y evolucionar en tiempos de crisis. La ceremonia promete ser un homenaje a la belleza y resiliencia de Los Ángeles, una ciudad que ha inspirado a cineastas durante más de un siglo. Al hacerlo, los Premios de la Academia no solo celebrarán el cine, sino también a quienes los aman y su capacidad para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros.