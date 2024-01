Al más puro estilo Agatha Christie se estrena hoy en Star + la serie La muerte y otros misterios, protagonizada por Violett Beane y Mandy Patinkin como una chica (hoy mujer) que presenció la muerte violenta de su madre y el investigador privado (muy al estilo Hercules Poirot) que 20 años después todavía intenta desentrañar ese misterio. Se vuelven a encontrar en un crucero de hiper lujo que la familia que recogió a la chica, Imogene, contrató para impresionar a unos potentados chinos para que inviertan en su empresa. Ella va con la familia adoptiva y él como seguridad de los chicos. Pero ocurre un asesinato inesperado y juntos intentarán resolverlo: él como experto y ella como una avanzada aprendiz.

En ese mundo de lujo y engaños hay unos personajes deliciosos para entretenernos mientras participamos de la búsqueda con los protagonistas, tanto por parte de los huéspedes como del personal del barco, cada uno tiene algo peculiar que aportar y la mayoría encierra secretos inexpugnables mientras navegan por el Mediterráneo en ese barco lujosamente restaurado. Hasta el dueño del navío o el jefe de seguridad resultan interesantes.

Con una puesta colorida y atractiva, pistas que van llegando de a poco y al mismo tiempo hacen que vayamos mirando con otros ojos a cada involucrado, la serie de 10 episodios se hace grata y muy disfrutable.

Sin dudas Patinkin es lo mejor de este programa de streaming, aportándole calidez, seguridad y un poco de ternura a su personaje. El también tiene secretos que ocultar. Es la única cara conocida del elenco, pero el resto no desentona y entrega actuaciones muy creíbles. No te sorprenda que, si le va bien a la serie, la dupla Experimentado - Novata no termine resolviendo otros casos en siguientes temporadas. Por lo pronto hoy se estrenan dos episodios juntos y luego tendremos uno nuevo cada martes, para no extrañar los estrenos semanales de tus series favoritas. Estoy segura de que te va a gustar.