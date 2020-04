Juan Manuel Domínguez

Algo que nunca voy a olvidar es la parrilla en la vereda”, dice desde España Vero Zumalacárregui, la periodista y conductora del programa más exitoso de El Gourmet, Me voy a comer el mundo. Y habla, precisamente, sobre la nueva temporada que tiene lugar los lunes a las 22 (con repetición el sábado a las 17). En realidad, habla de Uruguay, uno de los destinos de estos nuevos capítulos donde la mayoría de las imágenes, comidas y descubrimientos se dan en su paso por el país vecino y también por San Sebastián, la española ciudad con vínculos a su propio pasado. Pero Vero se ríe del otro lado, al recordar el instante donde el asado (que ella define como “barbecue” sin ánimo hereje) la sorprendió: “Yo no contemplaba, ni sabía, qué es el asado en la vereda. Es más, no sabía qué era ni la vereda. Y para mí, cuando me lo contaron, esa era la secuencia de Uruguay. Sé que es cotidiano para ustedes. Pero un asado en la calle, con los vecinos que se acercan, es algo a lo que no estaba acostumbrada. Eso de tirar un pedazo de carne en la parrilla, o vecinos se acerquen con ganas de cocinar también, y comerlo ahí o llevártelo a tu casa...”.

—¿Qué descubriste de la comida a través de tu trabajo durante estos años?

—Algo que ya intuía pero que me ha demostrado este trabajo y que tiene lugar en todo el mundo: la comida siempre nos une. He comido aquí, en Japón, en Laponia, en Brasil. Y en todos los rincones nos une. Siempre hay una celebración en torno a la comida. Es muy social y nos da mucho disfrute y, claro, mucha compañía.

—¿Qué podemos esperar de la nueva temporada que estamos viendo aquí?

—Tiene menos episodios que la temporada anterior. Hemos ido grabando capítulos paulatinamente. Pero, por ejemplo, está el capítulo de San Sebastián, que a mí me daba particular satisfacción porque mi abuelo era de ahí. Uruguay es el otro destino. Todos dicen que es muy parecido a Argentina. Pero hay cosas muy distintas. Las capitales son muy distintas entre sí, por ejemplo.

—¿Por qué creés que nos gusta tanto ver programas con comida, cocinemos o no?

—La gastronomía está de moda desde hace muchos años, en todos nuestros lugares pero también a nivel mundial. Y creo que tiene que ver con eso que te digo: siempre es motivo de celebración. Y especialmente en las culturas latinas y mediterráneas, donde disfrutamos comiendo. Es cierto que la mitad de las veces ni intentamos cocinar las recetas que vemos en la tele. Pensás “que bueno estaría hacer eso”. Pero se trata más sobre empatizar con los sabores y con ver a alguien probar cosas extrañas. El programa es especial porque te permite ver el día a día culinario de cocinas comunes.

—¿Cuál es tu consejo a la hora de la cocina en estos días que estamos en casa?

—Te puedo decir cuál es mi terapia: estoy haciendo sobre todo postres, bizcochos, galletas. Intento hacer saludables, y me salen fatal. Después de varios fallos decidí que no voy a investigar más y solo haré alimentos ricos.