La gran manzana y su cine con mirada global

Ya con casi dos semanas a cuestas, el 60 New York Film Festival ha demostrado que es el festival más importante de la ciudad, y hasta podría decirse el más importante de Estados Unidos. Claro que eso implica entender un panorama donde podemos hablar de festivales como SXSW, cada vez más ahogado en su programación, o Sundance, cada vez más libre en algunos aspectos y más tenso en otros. La edición del NYFF demuestra que el evento organizado por el Lincoln Center, y que comenzó sus tres semanas de cine con el estreno de White Noise, la adaptación de Noah Baumbach de la novela anticapitalista de Don Delillo, posee 120 películas de 40 países. En la lista de films, lo que puede verse antes que premiere mundiales, es decir, la primera vez que la película se muestra al mundo, es una curación que cumple con su objetivo: mostrar como pocos el cine internacional que ha circulado en otros grandes festivales.

Por ejemplo, en sus filas hay películas ganadoras de otros festivales que se ven por primera vez en Estados Unidos, como el de Berlín -festival que tuvo lugar en febrero- puede verse Alcarràs, o The Novelist Film. De Cannes, que sucedió en mayo, puede verse Triangle of Sadness, Corsage, Decision to Leave, Stars at Noon y Eo. Y de festivales como Venecia, se puede ver All the Beauty and the Bloodshed, Tár, Saint Omer, Bones and All y hasta el documental aborigen All That Breathes, que se estrenó en Sundance a comienzos del año. Una de las películas más esperadas del año es She Said, el film de Maria Schrader que cuenta la investigación por las periodistas de The New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohey (Zoe Kazan y Carey Mulligan), que llevó al surgimiento del movimiento #MeToo y que expusó la red de encubrimiento sistemático detrás de Harvey Weinstein. Otra de las maravillas es el estreno de Sr., el documental de Robert Downey Jr. sobre la otra de su propio y reconocido padre. Se suma llegada del nuevo relato de la canadiense Sarah Polley donde también aparece otro de los grandes temas de esta edición: la exhibición de los abusos sistemáticos que habilitan el abuso sexual. En este caso, se trata de Women Talking, donde un grupo de mujeres reacciona a situaciones de abuso en una comunidad religiosa. Otra de las exhibiciones que ya han pasado pero que ha creado un enorme rumor a la hora de lo premios Oscar es Till, donde se celebra la labor de Chinonye Chukwu, que interpreta a la madre de Emmett Till, una víctima de linchamiento iniciado por motivos raciales. Los problemas raciales también marcan la agenda del festival: Is That Black Enough For You?, un documental donde el crítico Elvis Mitchell examina la representación de los negros en el cine de los años 70, época dorada del medio en Estados Unidos. Otro que sigue su sendero de renuncia es Lars Von Trier, con The Kingdom Exodus, una continuación de sus relatos surrealistas ambientados en un hospital encantando.

Las charlas son una parte muy poderosa del festival. Han pasado nombres como Noah Baumbach, el gran Paul Schrader (que estrenó su Master Gardener), la artista y fotógrafa Nan Goldin, que es la protagonista del documental All the Beauty and the Bloodshed. Se suman a la lista el coreano Park Chan-wook, y su Decision to Leave. Y todavía se podrá ver la presentación de la escritora Annie Ernaux, del film The Super 8 Years. En esta ocasión, el festival ha logrado expandirse a diferentes rincones de la ciudad. Por eso se han sumado sedes que amplían el marco de exhibición como Alamo Drafhouse, en Staten Island, el BAM en Brooklyn, el Museo de Artes del Bronx, en el Bronx, el Maysles Documentary Center, en Harlem, y el Museum of Moving Image, en Queens.

Un saludo al enorme Jean-Luc Godard

Una de las muertes más resonantes en el universo del cine en 2022 ha sido el suicidio asistido de Jean-Luc Godard, que nos dejó sin unos de los padres del cine moderno, y sin uno de sus eternos rebeldes, uno de sus seres más puros de capricho y de ganas de explorar. Reaccionado rápidamente a la noticia de su deceso, el New York Film Festival generó un espacio donde se puede ver en loop, hasta el final del festival, El libro de imagen (película disponible en nuestro país en la plataforma Kollapse), una de sus últimas producciones. Hay que pensar que en los muchos años del festival, Godard presentó algunos de sus films como Una mujer es una mujer y Sin aliento. También es celebrado el encarcelado Jafar Panahi, condenado a seis años de prisión por supuesta propaganda contra el gobierno de Irán. Se dará su película No Bears, en el marco de los principales films a exhibirse. Entre los rescates del festival, se han visto trabajos del brasileño Glauber Rocha, el western de Jacques Tourneur, Canyon Passage, y la restauración de La madre y la puta, de Jean Eustache. Uno de los eventos más esperados se dará está semana con el concierto que celebra los 50 años de Solaris, el clásico de ciencia ficción de Andrei Tarkovsky. La película será proyectada con música en vivo, que ofrece una nueva banda de sonido generada especialmente para esta ocasión por Matthew Nolan y Stephen Shannon. El evento ha logrado un equilibrio como nunca antes entre sus estrenos, la ciudad, lo que quiere ser en Estados Unidos, y lo que quiere proyectar a futuro.