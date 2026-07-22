El clásico de los años 80 vuelve oficialmente a la pantalla chica. La plataforma de streaming Prime Video dio luz verde para la creación de una serie sobre la icónica saga Robocop, centrada en el histórico agente Alex James Murphy, que contará apenas con 8 episodios en su primera temporada. El rodaje y las lecturas de guión se iniciarán en 2026, adaptándola a los debates actuales sobre inteligencia artificial, automatización y control social.

De la mano del productor ejecutivo y ex director de ‘El Conjuro’, James Wan y el libreto a cargo del guionista y showrunner, Peter Ocko, la adaptación mantendrá la esencia satírica del clásico de 1987 y adaptará la crítica corporativa a la era de la inteligencia artificial.

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La historia reciclada de este clásico cinematográfico contará además con la participación de Michael Miner y Ed Neumeier, responsables del guión de la película estrenada en 1987, un movimiento con el que Amazon MGM Studios pretende conservar el espíritu de la obra original mientras impulsa una versión completamente renovada.

Prime Video apuesta por un clásico del cine

El proyecto, que comenzó a gestarse tras la adquisición del estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por parte de Amazon en 2022, busca reactivar una de las producciones de ciencia ficción más valoradas del cine y sátira distópica.

De acuerdo con los primeros trascendidos del equipo creativo de MGM Studios, la trama de la serie Robocop seguirá un gigantesco conglomerado tecnológico que convence a un departamento de policía de implementar un avanzado agente cibernético.

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En relación con ello, el director de televisión global en Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, analizó que RoboCop no es solo un espectáculo de acción, sino un espejo agudo y provocador de nuestra relación con la tecnología, la vigilancia y el poder corporativo”.

Sin embargo, ni Prime Video ni Amazon MGM Studios revelaron una fecha exacta de estreno o los nombres de los actores que integrarán el reparto. La llegada de esta serie de ocho capítulos reafirma la estrategia de Amazon de potenciar las franquicias clásicas de MGM.

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El legado de RoboCop: del cine de Paul Verhoeven al streaming

La franquicia nació en 1987 bajo la dirección del cineasta neerlandés Paul Verhoeven y la interpretación protagónica de Peter Weller. La película RoboCop no solo se convirtió en un éxito de taquilla y objeto de culto, sino también en una mordaz sátira contra el capitalismo desmedido, la privatización de la seguridad pública y el auge de los medios masivos.

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“Sus planteamientos sobre tecnología, identidad y a quién sirven realmente las corporaciones no han hecho más que cobrar más urgencia", afirmó el cineasta James Wan al referirse al legado de la película dirigida por Paul Verhoeven.

Asimismo, el productor de una serie que será esperada por los nostálgicos, expresó “que el objetivo pasa por respetar el material original sin renunciar a ofrecer una propuesta diferente”.