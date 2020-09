La magia como gran protagonista de un amor de cine

El cine nacional ha logrado, a través de Cine.ar TV, presentar numerosos estrenos, películas que demuestran la variedad de temáticas que se abordan en nuestros relatos. Desde el 17 de septiembre se puede ver la primera película sobre la magia filmada en el país: Giro de ases, del periodista y diretcor Sebastián Tabany, con la codirección de Fernando Díaz. La obra fue seleccionada para el prestigioso Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en Sitges, evento de renombre mundial. En el elenco están Juan Grandinetti, Carolina Kopelioff y Lautaro Delgado Tymruk, y el film cuenta con las participaciones de Romina Gaetani, Esteban Pérez y Thelma Fardin.

Afirma Carolina Kopelifoff, alguna vez parte de shows tan famosos como Soy Luna: “Mi única experiencia con la magia fue cuando vino un mago a mi fiesta de cumpleaños en mi infancia. Yo tendría 5 o 6 años. Es muy hipnótico y siempre me llamó mucho la atención. En la filmación de esta película, me fui sorprendiendo y pude conocer algo de este mundo nuevo. Hay distintos tipos de magia, todo está construido a través de capas y capas”.

Giro de ases contó con el asesoramiento y participación especial de Henry Evans, campeón mundial FISM (Federación Internacional de Sociedades Mágicas) en cartomagia (título obtenido en Portugal en el año 2000). En el film, se ven en pantalla distintos tipos de trucos, desde grandes ilusiones a la manipulación (cartas y bolas), pasando también por la magia de salón y el pickpocket.

Ni el éxito de Soy Luna ni sus giras cambiaron a Carolina Kopelioff: “Todo depende de cómo uno sea. En mi caso, vivo normalmente. Veo la cantidad de seguidores en mi Instagram (más de 3 millones) y es muy loco. Agradezco mucho el cariño. Tengo este trabajo y soy responsable de lo que

comunico. El público que me sigue son casi todos muy chicos, sé que se están formando y soy muy consciente de que una puede marcar a alguien con lo que publica. Por eso busco transmitir valores que creo que debo dar. Me parece que no hay que ser tan tibio en las redes sociales: una debe demostrar lo que piensa. Nunca subí nada que no quisiera subir o de lo que pudiera llegar a arrepentirme. Creo que hay una gran responsabilidad”.

La actriz suma: “Mi primer protagónico en cine fue en Calor, de Martín Liji y Rosario Cervio, espero que se estrene para fin de año. En abril iba a empezar a filmar Alma, de Juan Pablo Martínez, junto a Flor Otero. Estábamos aprendiendo desde buceo hasta lenguaje de señas. Ahora estoy ensayando para el teatro vía Zoom. El título de la obra es Juegos, basada en Juegos a la hora de la siesta, de Roma Mahieu, con dirección e iluminación de Ariel del Mastro, más la música y las letras de las canciones de Juan Pablo Schapira. Seguimos un protocolo de seguridad y se va a transmitir vía streaming a fines de octubre o noviembre. Es una obra muy fuerte que mostrará lo malo y lo oculto del mundo adulto, a través de los más jóvenes”.