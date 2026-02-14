La pasión que siempre nos espera

Producir tango no es simplemente levantar un espectáculo: es asumir la responsabilidad de custodiar una herencia viva. Es pararse frente a una tradición que no admite liviandades y, al mismo tiempo, animarse a reinventarla sin traicionarla. Donde el Tango Nos Llevó nace desde ese lugar: desde la convicción de que el tango no es un objeto de museo, sino una materia sensible que sigue dialogando con su tiempo.

Esta producción original, que tuve el orgullo de realizar junto a Leila Vidriales y Liza Dombrowski, encuentra hoy una versión renovada a la que se suma Alberto Raimundo, acompañado por su equipo de grandes colaboradores, enriqueciendo el proyecto con nuevas miradas y energías creativas. Lejos de ser un proyecto aislado, se trata de una verdadera declaración de amor a la música ciudadana y a la escena porteña.

Buenos Aires no es solo una coordenada geográfica en el mapa del Cono Sur; es, ante todo, un estado de ánimo que se respira en cada baldosa floja, en los zagüanes, en el pulso nocturno de sus avenidas. Y si hay un espacio donde esa identidad se vuelve tangible es en escenarios históricos como el Teatro Regina, donde sonaron las obras de Astor Piazzolla, tocó Aníbal “Pichuco” Troilo, cantó María Elena Walsh y desfilaron grandes figuras del tango, del teatro y de la música popular argentina. Producir tango desde allí implica inscribirse conscientemente en una línea que honra el pasado y proyecta futuro.

Ya se encuentra en cartel Donde el Tango Nos Llevó, una obra concebida desde una idea original de Juan Pablo Ragonese y Tomás Luna, quienes junto a quien escribe estas líneas conformamos desde hace años un trío creativo que viene desarrollando arte en sus múltiples formas: teatro, música, danza y experiencias escénicas que buscan siempre emocionar y provocar reflexión. Este proyecto es una nueva expresión de ese recorrido compartido.

La verdadera potencia del tango está en su capacidad de atravesar el tiempo. Lo que para algunos es memoria, para otros es descubrimiento. En esa tensión se construye esta propuesta: una experiencia pensada tanto para el tanguero de ley como para quienes se acercan por primera vez, seducidos por la fuerza poética y emocional de nuestra música ciudadana. Donde el Tango Nos Llevó invita a recorrer nuestra historia desde una mirada moderna, musicalmente vibrante y profundamente respetuosa de sus raíces.

Con 16 artistas en escena y una orquesta en vivo, la producción despliega una potencia sonora y escénica que honra al género sin solemnidad ni artificios. El elenco, integrado por Sofía Chamo, Bianca Curra, Yesica de Luca, Rodrigo Devita, Delfina Ipoutcha, Tomás Luna, Laura Morelli, Mauro Murcia, Juan Pablo Ragonese, Nicolás Sarros y Candela Solari Pozzo, construye una trama de voces, cuerpos y emociones que convierten cada función en un viaje sensible por nuestra identidad cultural.

La orquesta en vivo, conformada por Cristian Gonzalo en bandoneón, Alex Valdés en contrabajo, María Victoria Angeloni en piano y Nataly Torrico en violín, es el corazón palpitante del espectáculo: la que garantiza que cada tango respire verdad, carne y presente.

El tango nos espera, no para mirarlo desde lejos, sino para volver a habitarlo.

*Productor teatral