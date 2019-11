La radio no pierde poder y las emisoras mueven sus fichas

La radio nunca va a morir”, dijo Héctor Larrea a principios de este año durante la visita a Editorial Perfil. Lo que aseveró la leyenda viviente de la radio en tiempos de nuevas maneras de consumo mediante multiplataformas hoy se ratifica en un informe que realizó la encuestadora Kantar Ibope Media: la radio es el medio tradicional que menos audiencia perdió, el que más se aggiornó a la tecnología, y como resultado es el que mayor penetración tiene en nuestro país. No es casual que los directivos y dueños de las emisoras más importantes de Capital Federal en estos momentos estén negociando los contratos para retener o buscar a las estrellas más escuchadas del dial.

Radio del país. En el Area Metropolitana de Buenos Aires, entre enero y septiembre, un 72 % de las personas escucharon la radio durante toda la semana (de lunes a domingo). En la provincia de Córdoba, cuya muestra fue tomada entre los meses de agosto y septiembre, el alcance trepó a un 83 %, mientras que en la provincia de Mendoza, durante los meses de mayo y junio, logró un 72 % de alcance. Lo destacado de los datos es que en ninguna de las tres regiones donde se tomó la muestra se encuentra el mes de octubre, temporada caliente por las elecciones presidenciales, y en el que generalmente hay más oídos conectados al éter.

Si se compara la interanual de octubre de las radios de Amplitud Modulada más importantes de Capital Federal encontramos que el 50 % de las emisoras que mide Kantar Ibope Media aumentaron su audiencia de lunes a viernes. Radio Mitre, la radio líder del Grupo Clarín, aumentó un 3 % de share comparado con el mismo mes del año pasado; le sigue Radio 10, que también creció de 15,8 % a 17,1 %, y la otra emisora que aumentó su audiencia fue la AM 750,que pasó de 11,9 % a 12,3 %. La 990 no perdió oyentes y se mantuvo con 0,9 %.

Según la encuesta, entre julio y septiembre, un 56 % escucha la radio cuando está en el auto, y desde el aparato tradicional un 53 %. La penetración de las apps (radios o TuneIn) es de 31 %, en PC / Notebooks un 20 %, internet del celular un 19 %, un 10 % utiliza la televisión para sintonizar los canales radiales ubicados al final de las grillas del servicio pago, y un 7 % en Ipod, MP3, y MP4. El consumo mediante podcast se triplicó entre 2016 y 2019, según el estudio de TGI del corriente año. Aproximadamente un 56 % de los argentinos descargan podcast creados en la órbita radial para entretenerse.

Gozar de buena salud no significa que la radio no tenga problemas con las audiencias en el presente pero más aún de cara al futuro. La radio lucha contra el envejecimiento de los oyentes que se mueve a un ritmo muy veloz. “En 2009 los menores de 25 años representaban el 28 % del encendido de radio y ese porcentaje bajó al 16 % una década después. Y llama la atención que envejeció también la audiencia de las FM porque no piensan en los oyentes jóvenes, los conductores tienen mínimo 35 años y es difícil que establezcan un canal de comunicación con esas edades”, cuenta Agustín Espada, analista de medios y becario del Conicet. Espada, agrega: “Hoy los pibes no saben qué es radio Metro, La 100, qué es radio Mitre, qué es Radio 10. Eso puede ser solucionable si empiezan a trabajar de lleno en los podcast, de manera profesional, y no que se utilice como formato solo digital para sobreexplotar las capacidades productivas ya instaladas”.

Una de las preguntas de la encuesta que midió Kantar Ibope Media fue por qué escuchan radio. Con un 58 % el primer puesto fue “para entretenerse e informarse”, otro 46 % aduce que es una manera de sentirse acompañado, un 27 % lo utiliza para distraerse, y un 13 % para enterarse de los últimos chismes de la farándula. Los tópicos que más interesan de escuchar en las emisoras son el humor, el deporte, la opinión y las noticias. Este año, se sumó Radio Perfil 101,9 al éter con un formato inédito de 24 horas de información.

La música es otro factor importante y la radios musicales, en su mayoría de Frecuencia Modulada, no se achicaron ante la aparición de YouTube y Spotify. De las emisoras principales de FM, ocho aumentaron su audiencia con respecto al mismo período del año pasado (octubre-octubre): la líder, La 100, Aspen 102,3, Los 40, Rock and Pop 95.9, Radio One 103.1, Radio con vos 89,9, Blue 100,7.



Cambios y despedidas. Luis Novaresio no quiere seguir más levantándose a las 4.30 de la mañana para empezar con Novaresio 910 a las 6 en radio La Red. Se lo comunicó al director, Agustín Vila, y la franja de la segunda mañana, tras la salida de Eduardo Feinmann, sería la indicada. Rumores vinculan a Novaresio con Radio con vos 89.9, al quedar libre el espacio del gran Marcelo Zlotogwiazda en el regreso. Habría tenido un llamado de radio Rivadavia AM 630, que con Marcelo Figoli ya como flamante administrador lo tanteó para relanzar la histórica emisora. En La Red no sigue Alejandro Fantino. Jonatan Viale suena para el horario de 9 a 13 en la AM 910.

Lizy Tagliani, la gran figura de este año, y miembro de El club del Moro (La 100) no hará radio en el verano, y su destino estaría como conductora de la primera mañana de radio Pop 101,5, ubicada en el cuarto escalafón del dial. Están negociando Elizabeth Vernaci, la flamante ganadora del Martín Fierro de Oro; continuará en la segunda mañana de la FM del Grupo Indalo, y sería la primera vez que dos mujeres sean las conductoras de la primera mañana. Beto Casella se va de Rock and Pop y firmó con Grupo Prisa y podría ser la estrella de la primera o segunda mañana de radio Continental AM 590 en 2020, emisora donde despidieron a Nelson Castro de la primera mañana. Radio 10 tendrá varios cambios en su programación. Reubicarán a Oscar González Oro y a Baby Etchecopar.