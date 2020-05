La razón por la que Ruby Rose abandonó la serie Batwoman y quién sería su reemplazante

Los superhéroes pueblan las pantallas. Batwoman, una serie que se ubica, por supuesto, en el universo de Batman y de DC Comics que estrenada recientemente por HBO. La variante del show que sorprendía, al menos dentro de decenas de noticias de superhéroes que se leen a diario, es que su protagonista era una integrante de la comunidad LGBTIQ+ y la serie nunca escondía eso. Era una variante crucial en un universo de relatos donde Marvel tiene 20 películas protagonizadas por hombres y una sola protagonizada por una mujer.

Pero las malas noticias llegaron este martes al bati-set de Batwoman: Ruby Rose, la actriz que protagonizaba la serie en el rol de Batwoman, renunció al show. Así es: Batwoman se quedó sin Batwoman. La noticia es una sorpresa y sacude al show que había sido renovado para una segunda temporada recientemente.

La razón de la renuncia es causa de polémica. Por un lado, los representantes de la actriz que se hizo famosa por su rol en la serie de Netflix, Orange is the New Black no hicieron declaración pública alguna. La cadena Warner, responsable de la producción de la serie, tan solo informó la noticia. Pero los rumores indican que había mucha tensiones en el set, sobre todo entre la producción y la actriz.

Las declaraciones de terceros apuntan a choques por las largas horas de rodaje y la extensión de los mismos. Al parecer la actriz era muy infeliz con las exigencias que le generaban las horas extras. También corrieron rumores acerca de lesiones físicas que la actriz ya tenía, que le hicieron complicado continuar con el show (la actriz tuvo que realizar el año pasado dos cirugías de emergencia). Pero todo parece recaer sobre la tensión en el set de la batiserie.

Las diferencias entre Rose y la producción llegaron a un punto de quiebre y ahora se busca una nueva protagonista.

La actriz hizo públicos sus problemas de salud mental. El pasado octubre en Instagram declaró: “Mi salud mental ha sido un problema durante toda mi vida”. Incluso admitió haber intentando suicidarse más de una vez y que fue hospitalizada varias veces. Muchos fanáticos creyeron esto puede haber sido un factor. Por ahora, la razón tiene que ver con una pelea entre la producción y ella.

El estudio Warner y Greg Berlanti, showrunner, están buscando “una nueva protagonista que será parte de la comunidad LGBTIQ+”. Tal declaración abrió el paraguas sobre posibles acusaciones sobre discriminación o alterar la naturaleza del rol. La actriz Stephanie Beatriz se ha postulado para el rol.

Batwoman, su primera temporada, se emite actualmente por HBO. Su rodaje se encuentra actualmente interrumpido por el coronavirus.

CP