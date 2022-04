Las 25 mejores fotos de la boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron este sábado 23 de abril en Exaltación de la Cruz. El evento tuvo lugar en el Haras El Dok y contó con dos ceremonias, una al aire libre para la unión civil y otra dentro de la capilla del establecimiento de campo para la unión religiosa.

La abogada Elba Marcovecchio llegando a Haras El Dok para casarse con Jorge Lanata.

La pareja se conoció en el 2020 durante la disputa legal entre el periodista y Florencia de la V

El diseñador Gino Bogani fue el creador del vestido de novia que lució Marcovecchio.

La unión civil entre ambos se realizó en el exterior del establecimiento de campo.

Ambos decidieron darle una nueva oportunidad al amor.

Lanata y Marcovecchio firmando el acta de matrimonio.

La unión religiosa se realizó dentro de la capilla de El Dok Haras

"Puede besar a la novia", la feliz pareja después de dar el "Sí"

La pareja del periodista y la abogada se tomó unos minutos para atender a la prensa, ambos respondieron preguntas y compartieron la felicidad del momento. “La verdad hacía mil años que no entraba a una iglesia, pero me gustó, me sentí muy bien”, contó Lanata sonriente.

Marido y mujer no dudaron en darle algunas palabras a la prensa y compartir su felicidad.

Como era de esperarse, ambos estuvieron acompañados de sus hijos fruto de matrimonios pasados, quienes ahora integran una nueva familia ensamblada. Así la ceremonia contó con la presencia de Lola y Bárbara Lanata junto a los hijos de la abogada con su fallecido esposo Alejandro Mazzeo, Allegra y Valentino, este último fue el encargado de llevar los anillos al altar.

Los recién casados junto a las hijas del periodista Lola Lanata (derecha) y Bárbara Lanata (izquierda).

Marcovecchio feliz junto a sus hijos Allegra y Valentino.

El hijo de la abogada, fruto de su relación con

La boda tuvo un total de 120 invitados, todos testigos de la historia de amor que inició en el 2020, cuando Marcovecchio, en carácter de abogada, representó a Flor de la V en un litigio contra Jorge Lanata.

Algunos de los invitados presenciando la unión por iglesia de la pareja.

Momento del brindis.

Siguiendo la tradición, Lanata y Marcovecchio cortaron juntos la torta.

Entre los invitados se encontraban políticos, periodistas, artistas y celebrities de todo tipo, todos reunidos para acompañar a los flamantes recién casados y disfrutar de la celebración.

El ex presidente Mauricio Macri se acercó a saludar y abrazar al periodista.

Mauricio Macri asistió a la boda en compañía de su esposa Juliana Awada.

El colega y compañero de radio de Lanata, Eduardo Feinnmann y su esposa estuvieron presentes en la celebración.

Hablando de colegas del periodismo, Luis Majul y Nicolás Wiñazki, junto a sus respectivas esposas, también se acercaron a acompañar a la pareja.

Diego Leuco y su pareja brindando con la novia.

Rodolfo Barili y su pareja también estuvieron presentes en la celebración.

Chano Charpentier participó de la boda del periodista antes de volver a internarse para continuar con su tratamiento.

Sara Stewart Brown, la ex esposa del periodista, asistió junto con su hija Lola Lanata, quien se mostró feliz por la decisión de su papá y aclaró que fue "la primera" en enterarse: "Me contó primero a mí, fui la primera en saber. Me preguntó qué pensaba y si me parecía bien y le dije que si", acotó Lola.

Sara Stewart Brown, la ex mujer del periodista, asistió junto a su hija Lola.

Luciana Geuna, una de las periodistas que concurrió al evento, y muy cercana a Lanata comentó: "Está súper enamorado y muy calmo"

Luciana Geuna, quien compartió mucho tiempo de trabajo con Lnata, no podía faltar en este momento tan especial.

Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Marina Calabró durante la celebración.

AS./fl