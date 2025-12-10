Los cuatros elementos destacados de “Avatar: fuego y cenizas” que busca afianzar el éxito de la saga

La tercera película de Avatar, que se estrena este diciembre, quiere consolidar el éxito de la saga bajo una temática ecológica de James Cameron. La entrega de “Avatar: fuego y cenizas” propone un nuevo espectáculo visual, 16 años después del primer capítulo de la serie. Estos son cinco elementos destacados del nuevo filme.

Una reflexión sobre la familia

Esta tercera película nos sumerge de nuevo en el universo de Pandora, el hábitat donde viven los Na'vi, unos humanoides de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas son codiciadas por los humanos.

“Rosalí con tilde en la i”: la pampa, la ciudad y las vidas que Germán Redel convirtió en cuento

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El héroe Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine que rompió con su condición de humano para vivir entre los Na'vi en la piel de su avatar, debe superar la muerte de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) al final de la entrega anterior. Su esposa Neytiri (Zoe Saldaña), sus tres hijos y Spider, un joven humano que han acogido bajo su protección, se enfrentarán a una serie de retos.

"Vemos a los hijos afirmarse y tratar de encontrar su lugar en un mundo donde son mestizos. La madre es 100% Na'vi, una tradicionalista pura y dura. El padre viene de otro sistema estelar", explicó Cameron en una rueda de prensa en París. "Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso", agregó.

Un nuevo enemigo

En sus viajes, los protagonistas se cruzan con los Mangkwan, el pueblo de las cenizas y una comunidad Na’vi cuyo territorio fue destruido por un volcán, cuya subsistencia ahora depende del saqueo.

Sam Worthington y Zoe Saldaña

Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin. Ella representa un lado más oscuro del pueblo Na'vi, que hasta ahora se veía siempre viviendo en absoluta armonía con la naturaleza, en contraste con los humanos obsesionados con el saqueo de recursos.

Varang "se cree una reina, pero está hundida en la desesperación al ver sus tierras cubiertas de cenizas, donde toda forma de vida está condenada a desaparecer, donde cada uno se sumerge en la locura y la angustia", comentó Chaplin.

Una historia ecologista

La historia original de Avatar fue escrita en 1995 y “llevaba un mensaje muy medioambiental, mucha más explícitamente que las historias siguientes”, admitió el director canadiense.

Reparto de Avatar

La actriz Sigourney Weaver, quien a sus 76 años interpreta a Kiri, pone en paralelo la historia con la actualidad del cambio climático: "Sentimos que la urgencia está aumentando en nuestro mundo porque el océano está sufriendo, y no podremos vivir sin el océano".

Técnica de performance capture

El director defiende su técnica de "performance capture", inventada por él mismo, que permite capturar con precisión la interpretación de los actores que encarnan a los Na'vi en pantalla.

El rodaje de las segunda y tercera Avatar tuvo lugar entre 2017 y 2018, durante 18 meses, mucho antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa. "No soy negativo respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. No reemplazamos a los actores", explicó Cameron a la prensa estadounidense.