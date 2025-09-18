Los Jonas Brothers confirmaron “Camp Rock 3”, la esperada secuela de la icónica saga de Disney Channel que marcó a toda una generación. La noticia, anunciada el 17 de septiembre, llega tras la reunión de los hermanos Jonas y Demi Lovato en el escenario durante la última gira de la banda. El proyecto contará con Joe, Nick y Kevin como miembros de la banda Connect 3 y con Lovato como productora ejecutiva, aunque su regreso frente a cámara aún no fue confirmado.
"Camp Rock 3" se produce quince años después del estreno de la última película de la franquicia. Según Disney, la filmación ya comenzó en Vancouver y la película estará disponible tanto en Disney+ como en Disney Channel. El regreso de los Jonas Brothers promete conectar a los fans antiguos con una nueva generación, mientras se incorporan nuevos talentos al elenco.
Para confirmarlo, Joe Jonas compartió un video desde el set, recreando su icónica frase de la primera película: “Soy Shane Gray, ¡por Dios!”. Además, Nick y Kevin acompañan como Nate y Jason Gray, mientras la banda Connect 3 vuelve al campamento musical que impulsó sus carreras.
Elenco confirmado y nuevos personajes en "Camp Rock 3"
Los Jonas Brothers retomarán sus papeles como Shane Gray (Joe), Nate Gray (Nick) y Jason Gray (Kevin), miembros de la banda Connect 3, mientras que Demi Lovato (Mitchie) producirá la película, pero no se espera su participación frente a cámara. María Canals-Barrera regresa como Connie, la madre de Mitchie, y Sherry Cola se une como el personaje Lark.
Entre los nuevos campistas destacan Liamani Segura como Sage, una joven audaz y decidida; Hudson Stone como su hermano Desi; Lumi Pollack como la prodigio del violonchelo Rosie; y Malachi Barton como Fletch, el chico rebelde del campamento. También se suman Casey Trotter como el baterista Cliff, Brooklynn Pitts como la coreógrafa Callie y Ava Jean como Madison, la influencer intimidante.
Disney describe que la trama pondrá a los nuevos campistas a competir por la oportunidad de abrir el concierto de Connect 3, generando tensión, alianzas inesperadas, revelaciones y romances. La incorporación de estos jóvenes talentos busca equilibrar el legado de las películas originales con la frescura de una generación que sigue descubriendo Camp Rock.
El guión está a cargo de Eydie Faye, con dirección de Verónica Rodríguez y coreografía de Jamal Sims. Los productores ejecutivos incluyen a Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman, Gary Marsh, los Jonas Brothers y Demi Lovato, garantizando la continuidad del espíritu musical y narrativo que convirtió esta saga en un fenómeno global.
Trama y producción: qué esperar de "Camp Rock 3"
La sinopsis oficial indica que Connect 3 pierde su acto de apertura para una gira de reencuentro y regresa a Camp Rock para descubrir a la próxima gran estrella. Los campistas compiten por abrir el concierto de su banda favorita, mientras la tensión y las relaciones entre ellos se ponen a prueba, generando momentos de amistad, rivalidad y romance.
El rodaje comenzó en Vancouver y se prevé que la película llegue a Disney+ y Disney Channel, aunque aún no se confirmó la fecha exacta de estreno. Disney resalta que la tercera entrega buscará mantener la esencia de la franquicia, con canciones memorables, historias vibrantes y nuevos personajes entrañables.
El regreso de los Jonas Brothers busca también revitalizar el universo musical de Disney Channel, apoyándose en la popularidad de la banda y en la influencia de Demi Lovato como productora. Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, declaró: “Camp Rock es una parte importante del legado de las Películas Originales de Disney Channel… Traerlo de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento clave”.
