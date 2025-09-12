Netflix prepara un spin-off de "Merlina" sobre el excéntrico Tío Lucas: todo lo que se sabe

Netflix prepara un spin-off de Merlina (Wednesday) y el protagonista será nada menos que el Tío Lucas, uno de los personajes más excéntricos y queridos de la familia Addams. La noticia fue confirmada esta semana por el propio Fred Armisen, actor que le dio vida en las dos primeras temporadas de la serie.

Después del fenómeno global de Merlina, estrenada en 2022 y con más de 252 millones de visualizaciones en su primera temporada, la plataforma busca seguir apostando a este oscuro y peculiar universo. El nuevo proyecto pondrá en el centro a Lucas, el hermano de Gómez Addams, recordado por su estilo eléctrico, caótico y entrañable.

“Sí, estamos en ello. Es fantástico… Es increíble”, declaró Armisen en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, confirmando que el desarrollo ya está en marcha. Si bien todavía no hay detalles sobre la trama ni la fecha de rodaje, la expectativa entre los fans no deja de crecer.

La confirmación llega justo en un momento clave, ya que Netflix estrenó la segunda temporada de Merlina en agosto y septiembre de 2025, y ya anunció la renovación para una tercera parte. El spin-off se suma así a la estrategia de expansión del universo Addams en la pantalla.

¿De qué tratará el spin-off del Tío Lucas?

Aunque la plataforma no reveló todavía una sinopsis oficial, el spin-off explorará la vida y las aventuras de Lucas Addams. El personaje, que en la ficción posee la capacidad de generar electricidad, se caracteriza por un humor oscuro, absurdo y tierno a la vez, que lo convirtió en favorito de la audiencia.

Los fanáticos especulan con diferentes posibilidades, desde ver al Tío Lucas fuera de la Academia Nevermore, hasta seguirlo en historias paralelas a las de su sobrina Merlina. Lo único seguro, según los dichos de Armisen, es que la serie mantendrá intacta su esencia: “Es muy divertido hacerlo. Se siente muy natural. Me encanta encarnar a este personaje que ha existido durante tanto tiempo. Eso es lo divertido”.

Fred Armisen interpreta al excéntrico Tío Lucas.

La producción busca mostrar nuevas facetas del excéntrico tío, mezclando comedia, caos y misterio, tal como lo viene haciendo Merlina con su protagonista. De esta forma, Netflix amplía su catálogo con contenido exclusivo y apuesta a seguir conquistando a públicos de todas las edades.

Los actores confirmados y posibles regresos

Por ahora, el único confirmado es Fred Armisen, que retomará su papel como Tío Lucas. El actor, 15 veces nominado al Emmy, ya adelantó que no siente “ninguna presión” por mantener el nivel cómico del personaje, pese al tono más oscuro de la serie original.

Merlina (Jenna Ortega) y el Tío Lucas (Fred Armisen).

En cuanto a otros integrantes del elenco, todavía no hay anuncios oficiales. Sin embargo, no se descarta que algunos miembros de la familia Addams, como Catherine Zeta-Jones (Morticia) y Luis Guzmán (Gómez), realicen apariciones especiales, del mismo modo que ocurrió en Merlina.

Lo que sí está confirmado es que el spin-off forma parte del plan de Netflix de expandir el universo Addams, proyecto que, según Bela Bajaria, ejecutiva de contenidos de la plataforma, busca “explorar más personajes y secretos familiares”.

Estreno y futuro del universo Addams en Netflix

Por el momento, no hay fecha de estreno confirmada para el spin-off del Tío Lucas. Según fuentes cercanas a la producción, el proyecto todavía se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y dependerá de los tiempos de rodaje, contratos y disponibilidad del elenco.

El anuncio llega en paralelo al estreno de la segunda temporada de Merlina, que se lanzó en dos partes: la primera el 6 de agosto y la segunda el 3 de septiembre de 2025. Además, Netflix ya confirmó una tercera temporada, con nuevas tramas y más presencia de la familia Addams.

