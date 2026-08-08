A poco menos de 2 meses del estreno de la temporada n°38 de “Los Simpsons”, la actriz de doblaje Nancy Cartwright, quien da vida a personajes como Bart Simpson, Maggie Simpson, Rafa Gorgory y Nelson Muntz, predijo cuándo podría terminar la serie de forma definitiva. Asimismo, afirmó que estaría dispuesta a continuar su trabajo en la serie si se prolonga por más tiempo.

La serie comenzó a emitirse en 1987 en formato de cortos en el programa The Tracey Ullman Show y, desde entonces, Cartwright da voz al revoltoso hijo mayor de la familia. Esta se convirtió en serie en 1989 y, desde entonces, se emitieron más de 800 episodios, lo que la convierte en una de las más duraderas en la historia de Estados Unidos.

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“Los Simpson” terminará en la temporada 40, según Cartwright

En una entrevista para el podcast Inside Of You, conducido por el actor Michael Rosenbaum, Nancy Cartwright afirmó que “Los Simpson” podría terminar después de la temporada 40. Sin embargo, explicó que es solo su opinión y que el futuro de la serie aún es incierto.

No obstante, la actriz también expresó que en caso de que la misma fuera renovada por más temporadas, regresaría sin ningún problema. Cuando Rosenbaum le preguntó si seguiría adelante como Bart mientras los directores de la serie continúen escribiendo capítulos, ella respondió que estaría a bordo.

“Se ha convertido en una parte tan importante de mi estilo de vida. Estoy acostumbrada a hacerlo todo el tiempo y no tengo ganas de que llegue el día en que terminemos”, profundizó Cartwright.

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“Los Simpson”: qué dicen los productores acerca del final

En febrero de este año, el productor ejecutivo Matt Selman publicó una actualización acerca del futuro de Los Simpson, en la que simplemente declaró que, si la serie llegara a terminar, no habría final. “Sería un episodio normal en el que aparece la familia. Probablemente algún que otro guiño, pero nada del tipo ‘Voy a echar de menos este lugar’”, sostuvo Selman.

Por otro lado, Matt Groening, creador de la serie, explicó por qué la serie no cambió casi nada desde sus inicios. “Se supone que el programa no debe cambiar. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero ellos no lo saben”, concluyó el también dibujante.

JSM