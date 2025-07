Luis Ventura detalló cómo empezó la pelea que terminó con la barra de Central Ballester golpeándolo brutalmente

Además de periodista, Luis Ventura es entrenador del equipo de fútbol de Victoriano Arenas y el pasado domingo 27 de julio fue agredido luego de que su club empatara 2 a 2 con Central Ballester en un partido del Torneo Clausura de la Primera C. El conductor de América TV relató todo lo que le pasó. “Yo veo que hay cuatro que están apretando a Joaquín Rodríguez, el arquero. Uno tenía una faca y voy corriendo como para darle soporte, para que no sean cuatro contra uno”, relató.

Y agregó: “El presidente, el mentiroso del presidente de Ballester, está diciendo que no hay barra, pero es un caradura. Estuvo 90 minutos mirando un partido donde había no menos de 100 personas saltando con banderas, que tenían una escalera preparada para saltar a la cancha ante cualquier incidente. Y ya estaba programado el ataque a los jugadores. Estaba programado. ¿Para qué dejaron la escalera? Para entrar a la cancha. ¿Cuándo la pusieron? Durante el partido. Ellos dicen que fue para poner la bandera, pero se olvidaron de bajarla”.

El periodista recordó, en la entrevista que dio al diario “Olé” que la enemistad entre su equipo y Central Ballester comenzó en 2018, cuando le ganaron 3 a 2 en cancha de Colegiales “y no se la bancaron”.

Con respecto al partido del pasado domingo, donde fue agredido, Ventura reveló más detalles sobre el comienzo del conflicto: “El árbitro agregó siete minutos, después agregó tres más, una barbaridad... Nos empataron a los 99’ y terminó el partido. Nosotros estábamos re calientes. Yo me quedé charlando con unos hinchas de Ballester que estaban detrás del banco. Vino incluso un colaborador a pedirme que le regalara una camiseta. Cuando giro, veo una batalla campal. Y ahí veo que había tipos con armas blancas, con facas tumberas, y veo jugadores míos cortados”.

Y agregó: “A mi arquero lo estaban apretando cuatro tipos y uno tenía una faca. Terminó con dos facazos, como si fueran dos vías del tren, dos paralelas en el pecho, como de 20 centímetros. Me acerqué como para darle un soporte para que no fuera cuatro contra uno. Entonces los pibes, cuando me vieron, medio que se fueron y el arquero encontró el salvoconducto para irse al vestuario. Yo fui a resolver cosas sin que pasara por la violencia. Ahí me di cuenta que no había sólo jugadores, que había gente de la hinchada”.

Sobre el golpe que lo dejó tirado en el piso y obligó a internarlo, el periodista reveló que, en medio de toda esa pelea campal, un colaborador de Ballester se acercó a hablar con él y, en ese momento, le dieron un brutal golpe en la cabeza que definió como “el piñazo arriba que me mató”.

Ventura remarcó: “Lo que yo decidí cuando me encontré mirando el techo en la internación y no en el Martín Fierro de radio donde tenía que abrir con un discurso, fue: ‘O les dejo el mundo a los violentos y a los malos o sigo luchando por tratar de imponer las buenas costumbres. ¿Sabés a qué hora terminó todo? Cerca de las 12 de la noche. Y el partido comenzó a las 3 y media de la tarde. Y el mentiroso del presidente diciendo que había pagado 70 policías... Habrá pagado 20 y los otros 50 se los comió”.

El comunicado del club “Victoriano Arenas” sobre las agresiones que sufrió Luis Ventura y sus jugadores

“El Club Atlético Victoriano Arenas lamenta y repudia los hechos de violencia sufridos por su plantel profesional y cuerpo técnico, al finalizar el partido frente a Central Ballester, por la 19° fecha del torneo de Primera C”, comienza el texto de la Institución.

Fotos que compartió el club Victoriano Arenas sobre las agresiones que sufrieron sus jugadores

Para luego detallar que “los jugadores Matías Gómez, Joaquín Rodríguez, Federico Ulayar y Facundo Ruíz Díaz sufrieron cortes y golpes, fueron atendidos en distintos nosocomios, encontrándose en estos momentos en recuperación en sus domicilios”.

HM/EM