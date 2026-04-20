La sexta y última temporada de Machos Alfa ya es oficial. Netflix confirmó que la comedia española tendrá un cierre definitivo con una nueva tanda de episodios, actualmente en rodaje, luego del reciente estreno de su quinta temporada. El anuncio llegó a través de un comunicado de la plataforma y fue reforzado por sus creadores en redes sociales.

La serie, una de las ficciones españolas más vistas de Netflix, se consolidó desde su estreno como una sátira directa sobre la masculinidad contemporánea. Con un tono irónico y provocador, sigue a cuatro amigos que intentan adaptarse a los cambios sociales, aunque una y otra vez chocan contra sus propias contradicciones.

En este contexto, Netflix ratificó que la sexta entrega será la última y que constará de diez episodios, superando en extensión a algunas temporadas anteriores. Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero el hecho de que el rodaje ya esté en marcha permite proyectar su llegada para los próximos meses.

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Llegó la quinta temporada de "Machos Alfa" a Netflix: cuándo se estrena y cómo sigue la trama

La confirmación se conoció apenas días después del lanzamiento de la quinta temporada, que en solo 24 horas se ubicó como la ficción española más vista de la plataforma. Ese rendimiento fue clave para acelerar el anuncio del cierre definitivo de la historia de Pedro, Raúl, Santi y Luis.

Cómo será la sexta y última temporada de Machos Alfa

La temporada final retomará a los protagonistas en un punto de desgaste total. Lejos de resolver los conflictos acumulados, la nueva entrega los encuentra intentando sostener una deconstrucción que nunca terminan de completar, manteniendo intacto el espíritu crítico de la serie.

Netflix adelantó la sinopsis oficial de la despedida, que resume el eje narrativo del cierre: "Cuatro hombres que aspiraban a ser el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad y han acabado convertidos en un tutorial de todo lo que no hay que hacer. En esta despedida, Pedro, Raúl, Santi y Luis intentan ser hombres nuevos, padres ejemplares y aliados impecables… pero la deconstrucción, una vez más, se les resiste".

"Machos Alfa" está protagonizada por Fernando Gil (Pedro), Raúl Tejón (Raúl), Fele Martínez (Luis) y Gorka Otxoa (Santi).

La sexta temporada tendrá diez capítulos y fue creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, quien además vuelve a ocupar el rol de directora. La producción corre nuevamente por cuenta de Contubernio Films, sello habitual del dúo creativo, y se espera que se estrene a fines de 2026 o principios de 2027.

El elenco principal regresa completo para este cierre. Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero vuelven a ponerse en la piel de los personajes que marcaron el éxito de la serie desde 2022.

A ellos se suman y continúan figuras como Cayetana Cabezas, María Adánez, Patricia Conde, María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco, ampliando el abanico de conflictos y relaciones que rodean al grupo central en esta despedida.

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El inicio del rodaje fue confirmado públicamente por Alberto Caballero, quien escribió en su cuenta de X: "Ya estamos con el rodaje de la sexta y última temporada de 'Machos Alfa'. Mientras tanto, seguid disfrutando de la quinta, que acabamos de estrenar".

Qué pasó en la quinta temporada y hacia dónde va el cierre

La quinta temporada dejó a los protagonistas en un escenario de crisis generalizada. Tras varios intentos de reinventarse, los llamados “machos alfa” se enfrentan a una realidad que los desborda y los obliga a tomar decisiones incómodas, muchas veces opuestas al discurso que sostienen.

Divorcios, custodias compartidas, hipotecas asfixiantes y mudanzas forzadas atraviesan los nuevos episodios. En ese contexto surge la idea de una comuna masculina llamada Pacto Patriarcal, S.L., presentada como una salida colectiva que rápidamente expone las incoherencias del grupo.

Se espera que la última temporada de "Machos Alfa" llegue a fines de 2026 o principios de 2027.

Santi se radicaliza en una soltería que promete libertad, pero termina revelando sus límites. Pedro inicia una nueva relación sentimental que lo enfrenta a contradicciones profundas entre lo que cree ser y lo que realmente puede sostener.

Luis atraviesa el desgaste emocional de un proceso de divorcio que lo obliga a replantearse su rol familiar y su identidad personal. Raúl, por su parte, se pierde en una espiral de deconstrucción que lejos de ordenarlo, profundiza su confusión.

Del otro lado, Luz, Daniela y Esther tampoco quedan al margen del caos. La temporada las muestra atravesando citas fallidas, un inesperado OnlyFans de pies y hasta un retiro orientado a la “recuperación de la feminidad”, completando un retrato coral donde nadie sale ileso.

RV/fl