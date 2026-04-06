Ronaldinho en Netflix: El nuevo documental del astro brasileño

Netflix lanzará a nivel global una serie documental centranda en la figura de Ronaldo de Assis Moreira, conocido mundialmente como Ronaldinho, el próximo 16 de abril. La obra reconstruye la trayectoria del futbolista desde sus inicios en Porto Alegre hasta su consagración absoluta en Europa, donde obtuvo el Balón de Oro en 2005 y transformó la dinámica competitiva del fútbol español con la camiseta del club catalán.

La producción de Netflix accedió a archivos inéditos y testimonios directos que explican el fenómeno cultural generado por el deportista. El material audiovisual sistematiza los hitos técnicos del brasileño y las estadísticas que lo posicionaron como el eje de la "revolución del Barcelona" bajo la conducción técnica de Frank Rijkaard.

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El relato fáctico del documental no omite las controversias que rodearon al jugador tras su salida del fútbol de élite. La serie registra los sucesos de su detención en Paraguay en el año 2020 por el uso de documentos falsos, hecho que lo mantuvo privado de su libertad durante 171 días.

La estructura del film divide la carrera del deportista en etapas de rendimiento físico y comercial. Desde su debut en el Gremio de Porto Alegre en 1998, hasta su paso por el París Saint-Germain, la serie documenta cómo las cifras de transferencia y los premios individuales consolidaron la marca "Ronaldinho" como un activo de consumo masivo.

¿Qué temas aborda el documental de Ronaldinho en Netflix?

La serie documental analiza la evolución del mercado futbolístico y el rol del brasileño en la comercialización de la alegría como producto. A través de datos de audiencia y ventas de indumentaria, el film demuestra que el jugador fue el primer gran ícono global de la era digital previa al estallido de las redes sociales actuales.

Ronaldinho en Netflix

El contenido profundiza en la relación técnica entre el protagonista y un joven Lionel Messi, quien recibió la asistencia de Ronaldinho para su primer gol oficial en el Barcelona. El documental recupera el dato de que el brasileño heredó el número 10 a Messi, marcando un cambio de era en la gestión deportiva del club.

La obra también registra el declive estadístico del jugador tras la obtención del Mundial de Corea-Japón 2002. El documental consigna que, a pesar de su talento, las ausencias en los entrenamientos y su vida nocturna en Castelldefels fueron factores documentados por la prensa deportiva que precipitaron su salida hacia el AC Milan.

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El paso por Italia y su posterior regreso a Brasil para jugar en el Flamengo y el Atlético Mineiro ocupan el último tercio de la producción. En este tramo, el documental detalla la conquista de la Copa Libertadores en 2013, trofeo que completó su vitrina de títulos internacionales de máximo nivel competitivo.

El documental de Ronaldinho es tendencia global

La relevancia de este lanzamiento radica en la recopilación de datos técnicos sobre un modelo de fútbol que desapareció frente a la mecanización y el rigor físico del deporte actual. La serie compara las estadísticas de regates exitosos de Ronaldinho con los estándares de la Premier League contemporánea para marcar la diferencia de estilos.

La producción técnica del documental utilizó cámaras de alta definición para procesar archivos de video analógicos de la década de los noventa. Este proceso permitió recuperar jugadas de su etapa juvenil en el fútbol sala, disciplina que moldeó su control del balón y su capacidad de resolución en espacios reducidos.