Netflix reveló nuevas imágenes de la temporada 2 de “Stranger Things: Relatos del 85” en la antesala de su estreno

A semanas del esperado lanzamiento de la temporada 2 de “Stranger Things: Relatos del 85”, Netflix reveló nuevas imágenes promocionales oficiales que dejan ver el aspecto renovado de Hawkins, ubicado en el estado de Indiana, Estados Unidos, durante el invierno gélido de 1985. El exitoso contenido prepara su estreno que tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, con nuevos personajes e introducirá rituales misteriosos.

Los nuevos fotogramas anticipan un tono más sombrío, criaturas inéditas del Mundo del Revés y una marcada evolución en la dinámica del grupo. Se desarrolla cronológicamente entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada de la ficción de acción real. La serie ha logrado cautivar tanto a los fanáticos de la franquicia como a nuevas audiencias gracias a su cuidada estética inspirada en las caricaturas de los sábados por la mañana de los años 80.

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Los creadores del universo original y productores ejecutivos del spin-off “Stranger Things: Relatos del 85”, Matt y Ross Duffer, destacaron: “El formato animado nos otorga una libertad creativa absoluta que el live-action a veces limita. Nos permite explorar rincones inéditos del Mundo del Revés, diseñar criaturas mucho más complejas y llevar la aventura de los chicos durante ese invierno de 1985 hacia terrenos completamente inesperados sin perder la esencia de los personajes”.

La animación de la nueva producción de Netflix se encuentra a cargo del estudio de entretenimiento australiano-estadounidense, Flying Bark Productions y la participación de destacados diseñadores de criaturas en la industria.

“Nuestra estrella del norte para este proyecto siempre han sido las grandes producciones animadas de los 80 como 'The Real Ghostbusters', combinadas con el terror juvenil clásico. Queríamos recrear esa sensación nostálgica de sentarse a ver caricaturas el fin de semana, pero inyectándole la tensión real y el peligro escalofriante que los fans esperan del universo de 'Stranger Things' ”, explicó el showrunner y creador de la adaptación animada, Eric Robles.

Netflix expandirá el universo de Stranger Things con la renovación de su spin-off animado para una segunda temporada

La segunda entrega de “Stranger Things: Relatos del 85” promete elevar la apuesta técnica y narrativa. El universo creado por los hermanos Duffer continúa expandiendo sus fronteras en el catálogo de la plataforma de streaming.

Netflix reveló nuevas imágenes de la temporada 2 de “Stranger Things: Relatos del 85”

Nuevos personajes y rituales en “Stranger Things: Relatos del 85”

Las imágenes inéditas difundidas por Netflix confirman que la segunda temporada profundizará en la integración de nuevos miembros al grupo de investigación. Uno de los focos principales es la consolidación de Nikki Baxter, una perspicaz estudiante que se sumó a las aventuras de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max, aportando un enfoque técnico y fresco al denominado Hawkins Investigators Club.

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“Stranger Things: Relatos del 85”

Además de la aparición de nuevos rostros y sustitutos clave en la escuela secundaria de Hawkins, la trama introducirá rituales misteriosos y extraños fenómenos vinculados a la reaparición de flora y fauna contaminada por la dimensión paralela. Después de los eventos que marcaron el cierre del primer ciclo, las imágenes adelantan reuniones nocturnas en los bosques nevados de Indiana, avistamientos de presencias fantasmales y la ejecución de códigos de emergencia por parte de los jóvenes para contener las amenazas antes de que abran brechas definitivas en el pueblo.

PM