Noche tensa en PH: Pampita apuntó a Yanina Latorre por el final de su relación con Pico Mónaco

El primer programa de PH, Podemos Hablar tuvo un momento de máxima tensión cuando Pampita y Yanina Latorre quedaron frente a frente para hablar de uno de los temas más controversiales de sus historias personales: las infidelidades y la posibilidad de perdonarlas.

La conversación comenzó cuando Andy Kusnetzoff propuso una dinámica relacionada con las personas que habían atravesado una infidelidad. Pampita se sinceró y reconoció que fue engañada en distintas relaciones. “Soy una reincidente engañada”, admitió la modelo, quien remarcó que se considera una persona monogámica y que espera que esa situación no vuelva a repetirse.

Latorre, en cambio, planteó una mirada completamente diferente. La conductora sostuvo que lleva 32 años de matrimonio y que nunca engañó a su marido, Diego Latorre, aunque aclaró que no necesariamente lo hizo desde una postura moral: “No lo hago porque estoy cómoda y porque estoy bien”.

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A partir de allí, el intercambio se volvió cada vez más picante. Yanina definió a Pampita como una “eterna romántica” y aseguró que la modelo mantiene una búsqueda permanente de una pareja que no la engañe.

La panelista también diferenció entre una relación paralela sostenida en el tiempo y una infidelidad ocasional. Para ella, el sexo y el amor pueden ocupar lugares diferentes dentro de una pareja y un encuentro sexual aislado no necesariamente debería significar el final de un proyecto compartido.

En ese contexto, Latorre defendió la posibilidad de perdonar una infidelidad y sostuvo que, en determinadas circunstancias, “un polvo se perdona”. Su argumento se apoyó en la idea de que una relación de muchos años, con hijos y un proyecto de vida en común, puede tener un valor mayor que una aventura ocasional.

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Pampita no coincidió con esa mirada y cuestionó la idea de justificar una infidelidad por una supuesta inmadurez masculina. “Los tipos son igual de inteligentes que las mujeres”, planteó la modelo, quien consideró que cada persona tiene la capacidad de decidir qué quiere hacer dentro de una relación.

Para Pampita, una infidelidad no puede ser presentada simplemente como un error producto de una debilidad momentánea. “Las decisiones tienen consecuencias”, sostuvo durante el intercambio.

La modelo también expuso su propia concepción del amor y de la fidelidad. Según explicó, cuando una persona realmente está enamorada, el deseo y la elección están concentrados en su pareja. Desde su perspectiva, la aparición de un tercero implica necesariamente una contradicción con ese vínculo.

Pampita y el recuerdo de Pico Mónaco

El momento más personal de la charla llegó cuando Yanina Latorre le preguntó a Pampita por su reacción frente a la cobertura mediática de sus separaciones.

La modelo explicó que no necesariamente se enoja cuando los medios hablan de su vida privada, pero reconoció que muchas veces las noticias aparecen en momentos en los que todavía está atravesando el impacto emocional de una ruptura.

“Estoy lidiando con mi propio dolor”, explicó Pampita, al recordar que en algunas ocasiones tuvo que salir a trabajar y responder preguntas cuando, según contó, hubiera preferido quedarse en su casa y atravesar el momento en privado.

En ese punto apareció el recuerdo de su relación con Pico Mónaco. Pampita cuestionó la intensidad con la que los medios siguieron aquel romance y aseguró que la exposición terminó teniendo consecuencias sobre el vínculo.

La modelo sostuvo que, durante una de las crisis, todavía no estaba definitivamente separada del extenista cuando la presión mediática comenzó a crecer. Según su versión, la constante cobertura y la falta de privacidad terminaron siendo uno de los factores que contribuyeron al deterioro de la relación.

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“Los medios la estaban arruinando”, afirmó Pampita, al referirse a aquella etapa. Latorre, sin embargo, rechazó esa interpretación y planteó que los medios pueden contar una separación, pero no necesariamente provocar que una pareja termine.

Pampita insistió en su postura y explicó que una relación puede verse afectada cuando sus integrantes no tienen espacio para procesar sus problemas lejos de las cámaras y de las especulaciones. “Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación”, sentenció.

El cruce dejó expuestas dos miradas diferentes sobre los vínculos: mientras Yanina Latorre priorizó la posibilidad de separar sexo y amor y consideró que una infidelidad ocasional puede ser perdonada, Pampita defendió una concepción más estricta de la monogamia y remarcó que las decisiones dentro de una pareja tienen consecuencias.

CS