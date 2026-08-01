Rosalía, contra la lluvia y la polémica: salió a cenar a un bodegón en Chacarita

Rosalía llegó recientemente a Buenos Aires y el diluvio que cayó desde la noche de este viernes en la Ciudad y gran parte del Gran Buenos Aires no le impidió disfrutar. La cantante española se mostró en redes sociales cenando con un grupo de amigos en un bodegón del barrio de Chacarita a pesar de la fuerte tormenta.

En su perfil de Instagram, la artista, cuya llegada al país se encontró envuelta en polémica, se mostró disfrutando y compartió fotos de la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos en el bodegón Olla 7, un restaurante ubicado en la esquina de Charlone y la avenida Forest.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las imágenes publicadas a través de su perfil oficial se ve a la cantante compartiendo de forma distendida en una mesa con sus amigos una torta de cumpleaños y unas divertidas fotos con una figura de cisne de papel aluminio colocada sobre la cabeza. Ni la lluvia ni la polémica frenó sus planes.

Olla 7, el bodegón elegido por Rosalía, es uno de los restaurantes más comentados de Chacarita, el cual ganó popularidad en el circuito gastronómico porteño gracias a su propuesta de cocina de estación y una carta que se modifica según los ingredientes disponibles, combinando platos de inspiración casera y productos frescos.

En su menú el restaurante presenta opciones de carnes, pastas, pescados y vegetales, junto a una lista de postres artesanales, siempre priorizando la calidad de la materia prima y una oferta renovada con frecuencia. El lugar se destaca por ofrecer una experiencia más íntima a los comensales.

Rosalía debuta con ‘Lux’ en Buenos Aires, con lleno total

La intérprete de "Despechá" se mostró en Olla 7 un día después de su llegada al país a la espera de debutar este sábado 1 de agosto con "Lux" con 4 fechas en el Movistar Arena. La artista aterrizó en Buenos Aires durante la madrugada del jueves en un vuelo privado procedente de Chile.

La cantante española fue recibida con un fuerte operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza dada la polémica que surgió luego de un reposteo que realizó vinculado a la final del Mundial 2026 donde Argentina perdió contra España.

En el aeropuerto a la cantante la esperaban su equipo y un despliegue de seguridad reforzado y hermético, con una combi, una camioneta exclusiva y cuatro vehículos adicionales, uno para el staff, otros dos para seguridad y el último solo para el equipaje.

La polémica de Rosalía con Argentina: insultos en redes y cancelación de entradas

Rosalía llegó a Argentina para cumplir con una serie de presentaciones en el Movistar Arena poco después de verse envuelta en las reacciones que generó al compartir una publicación de la ex actriz porno libanesa Mia Khalifa que celebraba el triunfo de España en la final del Mundial 2026 con una frase contra Argentina.

La cantante española enfrentó una gran controversia tras compartir la publicación alusiva a la derrota del equipo albiceleste donde la actriz libanesa Mia Khalifa celebraba el éxito de España junto a la canción "La Perla" de Rosalía y la leyenda: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas".

"La Perla" se trata de una expresión coloquial española que refiere a una persona conflictiva, tramposa o problemática, por lo que muchos fanáticos argentinos se sintieron ofendidos por la publicación y comenzaron a insultarla en redes sociales e incluso provocó que varios solicitaran la cancelación de sus entradas para sus shows en Argentina.

Tras la polémica, Rosalía borró el posteo y publicó una disculpa en su cuenta de Instagram a través de una historia donde aseguró que solo compartió la publicación porque tenía su canción de fondo, sin leer lo que decía. "Mala mía", expresó.

El rechazo por la publicación provocó que cientos de personas solicitaran la cancelación de sus entradas y que fuera declarada "persona no grata" en el país. En este escenario, dada las masivas solicitudes de devolución la organización respondió cada mensaje recordando la política vigente para los reintegros y aclararon que las compras solo pueden ser canceladas dentro de un período específico.

​"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", expresaron desde la organización y a quienes no quisieran asistir les sugirieron cederle la entrada a otra persona para no perder el dinero.

AS / EM