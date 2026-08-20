Sofía Clerici confirmó que está embarazada y anunció que será mamá soltera

Tras quedar sobreseída en la causa Insaurralde, Sofía Clerici, quien se hizo conocida por la difusión de las fotos junto al exjefe de Gabinete bonaerense en el lujoso yate que dio origen al denominado Yategate, volvió a ser noticia por un anuncio personal: confirmó que está embarazada y que será mamá soltera. La modelo comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

“Se los confirmo: estoy embarazada”, expresó Clerici en un video dirigido a sus seguidores, después de varios días en los que había dado algunas pistas sobre la posibilidad de estar esperando un hijo.

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La mediática contó que regresó recientemente de Estados Unidos y que todavía está procesando la noticia. “Llegué hace unos días de Estados Unidos, así que estoy procesando todo”, explicó.

Clerici aclaró que todavía no brindará información sobre el tiempo de gestación ni responderá todas las preguntas que puedan aparecer luego de su anuncio. “No les voy a contar ahora. Solo les quería confirmar eso”, señaló.

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Sofía Clerici será mamá soltera

Uno de los principales datos que reveló durante el video fue que decidió atravesar la maternidad sin pareja. “Lo único que les puedo decir es que sí, soy mamá soltera”, afirmó.

La modelo también adelantó que más adelante compartirá fotografías y otros detalles relacionados con su embarazo. “Voy a elegir una fecha muy especial para mí para mostrarles fotos, cositas que quieren ver”, contó.

Clerici aseguró que está “muy feliz” con la decisión y con esta nueva etapa, aunque reconoció que todavía necesita tiempo para asimilar todo lo que está viviendo.

Por ahora, la modelo eligió mantener en reserva otros aspectos de su embarazo y anticipó que irá revelando más información a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que en abril de este año Clerici ya había anunciado que esperaba su primer hijo. La noticia generó repercusión entre sus seguidores y marcó una nueva etapa para la modelo y empresaria, que en distintas oportunidades había expresado su deseo de convertirse en madre.