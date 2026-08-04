Sofía Clerici le pidió a la Justicia que la despegue del caso Insaurralde

Los relojes de alta gama, las carteras de diseño y el lujoso paseo por el Mediterráneo parecían ser la prueba definitiva de un entramado de corrupción, pero la historia acaba de dar un vuelco. Un minucioso análisis contable no logró encontrar ni un solo cable financiero que conecte a Martín Insaurralde con Sofía Clerici. Con este as bajo la manga, la modelo pasó a la ofensiva y se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora para exigir que la desvinculen definitivamente del caso, en un movimiento judicial que fuentes del caso le confirmaron a PERFIL.

La clave fue un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación. Durante 618 páginas, los expertos en corrupción escanearon los números de la mediática buscando probar que el ex jefe de Gabinete bonaerense la financiaba, pero chocaron contra una pared. La investigación, que intentaba rastrear un supuesto pago en las sombras de casi 570 mil dólares, fracasó rotundamente al no hallar ninguna constancia que demuestre esa entrega de dinero.

Sofía Clerici

El análisis de los especialistas también desmenuzó la logística de las polémicas vacaciones de septiembre de 2023. Si bien el alquiler del famoso yate "El Bandido" salió facturado a nombre de la modelo, el peritaje determinó que los fondos salieron de la agencia Forest Travel Agency, la misma que cubrió los gastos en el exclusivo Marbella Club Hotel. En paralelo, la estadía en el Nobu Hotel (donde Clerici se instaló junto a su hermana) quedó a cargo de otra firma turística, MTC Group SA.

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El informe también despegó a Clerici del tesoro que la Policía secuestró en el famoso allanamiento de Nordelta. Ese día, los agentes se llevaron más de medio millón de dólares en efectivo y una colección de artículos importados. Pero los peritos fueron al hueso: marcaron que no saltó ni un solo ticket, recibo o papel que demuestre que esos lujos se pagaron con la billetera del ex intendente.

Con estos números a favor, su abogado, Mauricio D’Alessandro, pisó el acelerador. Planteó que, al caerse la teoría de la plata sucia y el lavado, seguir atando a la modelo a la causa ya no tiene pie ni cabeza desde lo legal, y exigió que le cierren la persiana al proceso de una vez por todas.

La ruta del dinero de Insaurralde: juego y basura

Un nuevo juez para un expediente movido

Tras la jugada a fondo de la mediática, la presión ahora recae enteramente sobre los hombros del fiscal Sergio Mola. El funcionario tiene en su escritorio la responsabilidad de analizar el extenso dictamen y definir si avala la postura de la defensa o si, a pesar del duro revés, encuentra elementos para rechazar el sobreseimiento y sostener la acusación.

Toda esta movida se da justo en medio de un recambio de sillas en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. El juez Luis Armella, que venía atajando las complicaciones en ese despacho y recibió el informe pericial de primera mano, arma las valijas para volver a enfocarse de lleno en su terreno en Quilmes.

El que agarra ahora la papa caliente es Tomás Rodríguez Ponte, un nombre con peso propio en los pasillos de tribunales. El nuevo juez viene de manejar la DAJuDeCO y tiene en su currículum haber sido secretario de Ariel Lijo,.

TC / EM