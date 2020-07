Una oportunidad única: Speaking Tango y un show excepcional

Ana Seoane

Como tantas artes, la música también se adapta a estos tiempos de pandemia y cuenta con protocolo desde junio. Es así que hoy, domingo 26 a las 19 horas, está previsto el concierto en vivo –vía streaming- de Speaking Tango, última creación de Minino Garay y Hernán Jacinto con Flavio Romero, como invitado. Será desde el Teatro Picadero y cuenta con el apoyo de del Institut Français d'Argentine y la Embajada de Francia. Las entradas ($500) se podrán adquirir en Plateanet.com.

“Mi estilo "speaking tango" –explica Minino Garay- lo vengo haciendo desde hace veinte años. Fue en Nueva York donde viajé, conocí a la cantante Dana Briant y al speaking Broken de esa ciudad. Inmediatamente me empezaron a salir los textos de tangos o poesías de autores argentinos. Saco el texto de su contexto para llevarlo a mi estilo que es único y original. No tiene nada ver con rap, ni trap, absolutamente los textos son profundos y escritos por verdaderos poetas.”

“Cada proyecto –continúa Garay- lo hago con conciencia de conocimiento del estilo y con una pasión incalculable. Lo último fue el álbum del cuarteto cordobés utilizando a un gran acordeonista francés y un cuarteto de cuerdas… Esta cuarentena me hizo reflexionar sobre los textos y junto al exquisito pianista Hernán Jacinto hemos creado este espectáculo y futuro disco.

Hernán Jacinto grabó junto a Rada, Spinetta, Aznar, Malosetti o Fito Páez, entre otros y cuando se le pide un recuerdo de aquellas experiencias, afirma: “Son artistas de los cuales me he nutrido muchísimo. No sólo desde lo musical, sino desde lo profesional en cuanto a experiencia para rendir ante grandes audiencias. Todo lo relacionado a lo operativo, organizativo, world tours, cumplir horarios estrictos, etc... De esa manera me di cuenta que no sólo un gran artista es lo que es por su talento, sino por todo el esfuerzo, valentía y coraje para llevar adelante semejantes proyectos”.

Minino Garay viajó mucho y hoy afirma: “De cada ciudad elegiría músicos que interpreten música eso es lo más interesante. En Nueva York toqué con Dee Dee Bridgewater, Davis Sanchez, Jacky Terrasson, Ignacio Berroa, Horacio el Negro Hernández, Guillermo Klein e Ira Coleman. París es la ciudad donde vivo y tengo más de doscientos veinte discos grabados con diferentes estilos, no podría elegir uno en especial. Buenos Aires siempre tiene algo que darme, en este caso es a Hernán Jacinto, mi compadre de ruta en este momento, gran músico que espero le encante a Europa. El disco Speaking Tango Garay/Jacinto será grabado a fines de noviembre en Paris. Pienso que en abril o mayo del 2021 vendrá la presentación en Argentina y Europa”.

“A Minino lo considero un artista atemporal. – confiesa Hernán Jacinto- Siempre se siente energía fresca a la hora de compartir música con él, y honestamente creo que eso es lo único que importa. Estoy muy contento de compartir el proyecto Speaking Tango. Tenemos un disco pendiente que será grabado en París, (esperemos este año) lo veo un músico increíble, versátil, muy nutrido, y que ha tocado con artistas muy reconocidos de todo el mundo”, finaliza.