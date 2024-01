Temporada de premios 2024: dónde ver los Emmy este lunes 15 de enero

La 75ª edición de los premios Emmy, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de enero a las 22 horas en el Peacock Theatre de Los Ángeles, será transmitida en vivo por las señales TNT y HBO Max.

La cobertura iniciará a las 21 con la previa de la entrega de los prestigiosos galardones de la televisión y el streaming. Axel Kuschevatzky, Lety Sahagun y Heisel Mora serán los encargados de la cobertura de la alfombra roja, con comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento.

La gala central de tres horas, conducida por el actor Anthony Anderson, comenzará a las 22. Una vez concluida la transmisión, la gala estará disponible en HBO Max durante seis meses.

La ceremonia del lunes consagrará a los rubros más importantes, luego de la entrega de las artes creativas celebrada el pasado fin de semana, en la cual se premiaron categorías específicas que no forman parte de la gala central.

Celebridades que caminaran en la red carpet de los Emmy

Desde el Peacock Theater en Los Ángeles la 75º edición de los Emmy Awards y como siempre E! Entertainment realizará una transmisión en VIVO de dos horas para que Latinoamérica pueda disfrutar en primera fila de la llegada de sus celebridades favoritas a partir de las 5PM MEX/ 6PM ANDES/ 8PM ARG/ BRA.

Tras un lapso de espera debido a la huelga de actores y escritores en Hollywood, las grandes estrellas protagonistas de lo mejor de la televisión están de regreso para hacer su entrada triunfal sorprendiendo a sus fanáticos con sus elecciones fashionistas.

Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Anna Torv (The Last of Us), Christina Applegate (Dead to me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Claire Danes (Fleishman is in trouble), son solo algunos de los talentos que harán su despliegue de glamour y prestigio.

JCCL CP